Caminar cada día se convierte en uno de los hábitos más sencillos para mantenerse en movimiento y cuidar la salud. Sin embargo, detrás de cada paseo existe una realidad que suele pasar desapercibida: limitar la actividad física únicamente a esta práctica puede dejar fuera una parte esencial del entrenamiento. Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios que requieren atención y nuevas formas de mantenerse activo.

A medida que avanza la edad, la pérdida progresiva de masa muscular comienza a pasar factura, debilitando la fuerza, el equilibrio y la autonomía para realizar las tareas cotidianas. Frente a este proceso natural, el entrenamiento con cargas adquiere un papel protagonista como una herramienta fundamental para preservar las capacidades físicas. Así, incorporar ejercicios de fuerza a la rutina se convierte en una de las principales recomendaciones para envejecer de manera saludable.

El entrenamiento de fuerza debería formar parte de la rutina para conservar nuestras capacidades

La doctora Maribel Tejeda destaca que caminar a diario ofrece importantes beneficios para la salud, aunque esta actividad, por sí sola, no siempre proporciona el estímulo necesario para conservar o incrementar la masa muscular. Aunque los paseos forman parte de una vida activa, el organismo necesita otros esfuerzos para mantener su fortaleza a medida que pasan los años.

Ante esta realidad, la especialista subraya la importancia de incorporar el entrenamiento de fuerza a la rutina habitual. Este tipo de ejercicio contribuye a preservar capacidades esenciales como la fuerza física y el equilibrio, fundamentales para desenvolverse con seguridad en las actividades cotidianas. De esta manera, trabajar los músculos también ayuda a proteger la independencia funcional y a afrontar el envejecimiento con una mejor calidad de vida.

El entrenamiento cardiovascular es combinar modalidades para la fuerza, el equilibrio y la independencia funcional

El entrenamiento cardiovascular conserva un lugar esencial en una vida activa, como recuerda Henrry Rodríguez, Fitness Manager de ZEM Wellness Clinic Altea. El especialista sostiene que la clave está en combinar esta modalidad con los ejercicios de fuerza, sin restarle importancia al trabajo con pesas. Aunque durante años el cardio acaparó la atención, hoy cobra relevancia la necesidad de equilibrar ambas prácticas. La meta no consiste en reemplazar una por otra, sino en aprovechar los beneficios que cada una aporta al organismo.

Esta visión coincide con las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propone mantener una rutina variada para cuidar la salud. En el caso de los adultos, el organismo aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o una cantidad equivalente de ejercicio intenso. A ello se suma el entrenamiento destinado a fortalecer los principales grupos musculares, al menos dos días por semana. Así, la combinación de ambas modalidades se convierte en una estrategia para conservar la condición física y favorecer el bienestar a largo plazo.

Mantener el paseo diario y añadir dos o tres sesiones de fuerza mientras acumula actividad cardiovascular

Mantenerse en forma no exige someter al cuerpo a rutinas extremas ni realizar esfuerzos desmedidos. Henrry Rodríguez plantea una alternativa más equilibrada: conservar el hábito de caminar a diario e incorporar dos o tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza. A esta combinación se suma la actividad cardiovascular distribuida durante la semana, con el propósito de construir una rutina sostenible que favorezca la salud y el bienestar.

Sin embargo, el camino hacia una vida activa no es igual para todos y requiere escuchar las necesidades del organismo. La cantidad de ejercicio y la intensidad de cada sesión deben adaptarse a la condición física, la experiencia previa y las posibles limitaciones de cada persona. De este modo, la constancia y la planificación individual se convierten en aliadas para obtener beneficios sin exigirle al cuerpo más de lo que puede afrontar.

La rutina perfecta permite cuidar la musculatura y la capacidad cardiorrespiratoria

Con el paso del tiempo, mantenerse saludable no depende de encontrar la rutina de ejercicios perfecta, sino de convertir la actividad física en un hábito constante. La combinación del entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular permite trabajar distintas capacidades del organismo, siempre que se incorporen de forma gradual. Mientras uno contribuye a preservar la musculatura, el otro favorece la resistencia del corazón y los pulmones, dos aspectos esenciales para el bienestar.

A medida que avanzan los años, el objetivo de entrenar también adquiere un nuevo significado: ya no se trata únicamente de mejorar el rendimiento físico, sino de conservar las habilidades que permiten desenvolverse con independencia. Mantener la fuerza, la resistencia y la movilidad resulta fundamental para afrontar las actividades cotidianas sin depender constantemente de otras personas. En esa búsqueda, la constancia se convierte en una aliada para prolongar la autonomía y disfrutar de una mejor calidad de vida.