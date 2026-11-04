A medida que pasan los años, mantener la autonomía y la firmeza articular se convierte en una prioridad para conservar una buena calidad de vida. Sin embargo, muchas personas mayores de 60 años empiezan a experimentar desgaste en el cartílago, rigidez articular o molestias como la osteoartritis. Ante este panorama, surge una paradoja habitual: ¿cómo entrenar las piernas sin dañar las articulaciones?

Fisioterapeutas y expertos en rehabilitación coinciden en que fortalecer la musculatura periférica de la rodilla es la clave principal para reducir la carga sobre la articulación. No obstante, no todos los ejercicios tradicionales son aptos para todos los perfiles.

Por qué la elevación de pierna recta es el ejercicio definitivo sin impacto

Dentro de la fisioterapia y la preparación física para adultos mayores, la elevación de pierna recta se posiciona como una de las alternativas más seguras y efectivas para desarrollar masa muscular en la zona del muslo sin generar tensión intraarticular.

A diferencia de las sentadillas profundas o las zancadas, este movimiento se ejecuta de manera isométrica o con un rango biomecánico controlado donde la rodilla no se dobla bajo peso. Esto elimina el rozamiento y el impacto característicos de otras rutinas de fuerza.

Como explica la fisioterapeuta RikkiLynn Shields en un artículo de la prestigiosa revista de salud Health:

“Las elevaciones de pierna recta fortalecen los cuádriceps sin requerir que dobles la rodilla repetidamente, lo que las convierte en una opción útil para ganar fuerza cuando los ejercicios con flexión más profunda resultan incómodos”.

Beneficios clave de la elevación de pierna recta en adultos mayores

La práctica regular de este ejercicio aporta múltiples ventajas mecánicas y funcionales:

Protección articular absoluta: Al no implicar flexión ni impacto, previene la irritación de la patela y del cartílago.

Al no implicar flexión ni impacto, previene la irritación de la patela y del cartílago. Aumento de la fuerza del cuádriceps: El muslo trabaja activamente contra la gravedad para sostener el peso de la extremidad.

El muslo trabaja activamente contra la gravedad para sostener el peso de la extremidad. Activación del core y flexores de la cadera: Requiere la estabilización de la pelvis y los músculos abdominales profundos para mantener una alineación correcta.

Requiere la estabilización de la pelvis y los músculos abdominales profundos para mantener una alineación correcta. Prevención y rehabilitación: Es ampliamente utilizado en programas institucionales de recuperación física, como recomiendan guías médicas de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (MedlinePlus)y centros de investigación funcional como la Universidad de Melbourne.

Cómo hacer la elevación de pierna recta paso a paso

Para obtener los mejores resultados y evitar molestias secundarias en la zona lumbar, es fundamental seguir una técnica rigurosa.

1. Posición inicial

Acuéstate boca arriba sobre una esterilla firme o una cama rígida.

Flexiona una de las rodillas y apoya firmemente la planta del pie en el suelo para estabilizar la zona lumbar.

Mantén la otra pierna completamente extendida sobre el suelo.

2. Activación y elevación

Contraé los músculos del muslo (cuádriceps) de la pierna estirada antes de despegarla del suelo.

Eleva la pierna de forma lenta y controlada hasta que alcance una altura similar a la rodilla de la pierna flexionada (aproximadamente entre 20 y 30 cm del suelo).

Evita despegar la parte baja de la espalda de la esterilla; mantén el abdomen contraído.

3. Mantener y descender

Sostén la posición arriba durante 3 a 5 segundos activando la musculatura.

Desciende la pierna de manera pausada sin dejarla caer.

Pauta recomendada:

Realiza de 8 a 12 repeticiones por cada pierna, completando entre 2 y 3 series al día o según la recomendación de tu especialista.

Recomendaciones de seguridad y variaciones

Aunque es un ejercicio seguro y de muy bajo riesgo, es aconsejable tener en cuenta las siguientes pautas de seguridad: