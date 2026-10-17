A partir de los 50 años, el cuerpo comienza a experimentar transformaciones que pueden hacer que ciertas actividades parezcan más difíciles que antes. La pérdida de masa muscular, la disminución de la densidad ósea y la ralentización del metabolismo son algunos de los cambios que aparecen con el paso del tiempo. Estas modificaciones pueden generar la sensación de haber perdido parte del control y la fuerza física. Sin embargo, envejecer no significa renunciar a las capacidades que todavía se pueden desarrollar.

Frente a esa percepción, el entrenamiento físico se convierte en un aliado para recuperar la confianza y descubrir nuevas posibilidades. A veces, basta con enfrentarse a un ejercicio desconocido para que aparezcan pensamientos como «esto no es para mí» o «a mi edad ya no puedo hacerlo». Esas dudas pueden convertirse en barreras que impiden avanzar y explorar el propio potencial. Por ello, la clave está en adaptar la actividad física a cada persona y recordar que la edad no tiene por qué determinar hasta dónde se puede llegar.

Se debe coordinar la musculatura de las extremidades inferiores con la estabilizadora del tronco

Entre los ejercicios que pueden poner a prueba el equilibrio a partir de los 50 años destaca la zancada, un movimiento que exige fuerza y coordinación para mantener la estabilidad. Según explicó Javier Abreu, entrenador especializado en alto rendimiento, a la revista Telva, se trata de un ejercicio unilateral que obliga a controlar el centro de masas del cuerpo sobre una base de apoyo reducida. Este desafío físico requiere que el organismo trabaje de manera coordinada para evitar perder el balance durante la ejecución.

Sin embargo, cumplir 50 años no significa tener que renunciar a este movimiento, incluso cuando aparecen ciertas dificultades para mantener la estabilidad. La clave está en comprender cómo responde el cuerpo y adaptar el ejercicio a las propias capacidades, sin forzar los límites ni exponerse a caídas. Con una técnica adecuada y las precauciones necesarias, es posible seguir practicando zancadas y trabajar la musculatura de las piernas junto con los músculos que estabilizan el tronco.

Conoce el truco para no desequilibrarte durante la zancada cuando haces ejercicios

A partir de los 50 años, las zancadas pueden convertirse en un desafío cuando el equilibrio comienza a fallar, pero existen alternativas para seguir practicándolas con seguridad. Casey Lee, entrenador personal y propietario de Purposeful Strength en Vermont, Estados Unidos, recomienda apoyarse en una superficie firme y concentrar el peso en la pierna delantera. Según explica en su blog, la dificultad no siempre responde a la falta de fuerza, sino también a la postura y la confianza al ejecutar el movimiento.

La solución consiste en incorporar un punto de apoyo que permita ganar estabilidad mientras se perfecciona la técnica. Esta estrategia también es respaldada por Maddy Jakhar, entrenador personal de FitnessByMaddy, quien considera que es una forma adecuada de iniciarse progresivamente en el ejercicio. Por su parte, Javier Abreu recuerda que las dificultades pueden estar relacionadas con la falta de práctica o una movilidad limitada en los tobillos. Por ello, aprender a realizar correctamente cada movimiento resulta fundamental para fortalecer las piernas sin poner en riesgo el equilibrio.

Conoce aquí cómo hacer la zancada paso a paso cuando estés en la rutina de ejercicios

Para practicar las zancadas con seguridad después de los 50 años, Javier Abreu recomienda mantener ambos pies apoyados en el suelo y sujetarse de una superficie firme para reducir la exigencia del equilibrio. El primer paso consiste en colocar un pie delante y el otro detrás, priorizando el control antes que la profundidad del movimiento. La propuesta es comenzar con dos series de entre cinco y ocho repeticiones por pierna, sin perder la postura correcta durante la ejecución. A partir de esta base, Maddy Jakhar señala cinco claves fundamentales para perfeccionar la técnica y realizar el ejercicio adecuadamente.

1. Sitúate de frente o de costado respecto al soporte y coloca una mano sobre él para mantener la estabilidad.

2. Da un paso hacia atrás hasta encontrar una postura cómoda, con las piernas separadas y el talón del pie trasero elevado.

3. Flexiona las piernas y desciende solo hasta un tercio o la mitad del recorrido al principio, procurando que la rodilla delantera permanezca alineada con el tobillo, sin adelantarse más allá de este.

4. Presiona el suelo con el talón del pie delantero para regresar a la posición inicial, utilizando la mano únicamente como apoyo para equilibrarte, sin ejercer fuerza para levantarte.

5. Realiza todas las repeticiones con una pierna antes de cambiar de lado y repetir el mismo procedimiento con la otra.

¿Por qué es importante incluir un apoyo en los movimientos cuando se hacen las zancadas?

Para mejorar la ejecución de las zancadas después de los 50 años, Casey Lee recomienda recurrir a un apoyo firme, como una barra, un poste, un soporte para sentadillas o el respaldo de un banco. Según explica el entrenador, sujetarse suavemente facilita adoptar una postura adecuada y trasladar el peso hacia la pierna delantera, que es la que realiza el esfuerzo principal. Este sencillo recurso permite ganar estabilidad y control, además de aumentar progresivamente la profundidad del movimiento sin comprometer el equilibrio.

Sin embargo, avanzar en este ejercicio también exige evitar algunos errores frecuentes, advierte Maddy Fakhar. Uno de ellos consiste en tirar del soporte para levantarse, cuando lo correcto es utilizar únicamente las yemas de los dedos como referencia de estabilidad. También es importante aumentar poco a poco la profundidad, en lugar de mantener siempre un recorrido limitado, y dar el paso hacia atrás en línea recta, evitando desplazar los pies hacia los lados. De esta manera, la técnica mejora gradualmente y el movimiento se vuelve más seguro y controlado.

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