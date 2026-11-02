El Feng Shui es una antigua práctica china que tiene como propósito armonizar los espacios a través de la distribución de los muebles, los colores y los elementos decorativos. De hecho, busca crear ambientes equilibrados y acogedores que favorezcan el bienestar, la tranquilidad y la circulación de energía positiva en el hogar de cada familia. En ese contexto, la cocina es uno de los espacios más importantes de la casa, pues allí se preparan los alimentos. Sin embargo, en ocasiones, el apuro y otras actividades hacen que su limpieza y organización queden descuidadas. Por ello, desde la perspectiva de este sistema, mantener una relación armoniosa entre este ambiente y el Caballo de Fuego resulta fundamental para atraer la abundancia y la prosperidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ORDENAR CORRECTAMENTE LA COCINA, SEGÚN EL FENG SHUI?

De acuerdo con el Feng Shui, la cocina debe organizarse teniendo en cuenta el orden, la funcionalidad y la circulación. Entre sus principales recomendaciones, se encuentra evitar la proximidad entre los elementos de fuego y agua, así como ubicar la zona de preparación de alimentos de manera que quien cocina pueda tener a la vista la puerta de acceso. Asimismo, propone incorporar objetos de madera, como tablas, utensilios o plantas, para equilibrar el ambiente.

Además, aconseja mantener las superficies despejadas, guardar los utensilios cortantes y colocar plantas aromáticas y alimentos en lugares visibles. En caso sea posible, ubicar una alfombra cerca del lavadero y utilizar tonos verdes, ocres, amarillos y terracotas para promover el equilibrio y la armonía en la cocina. Sin embargo, propone evitar el predominio de colores asociados al agua y al metal, ya que, según esta práctica, ambos elementos suelen estar representados en esta zona, conforme comparte La Nación.

¿CUÁL ES LA NUEVA TENDENCIA EN COCINAS QUE DESTACA POR SU PRACTICIDAD Y ELEGANCIA?

Durante años, la distribución en L ha sido una opción práctica para cocinas pequeñas y medianas, ya que facilita la circulación. Sin embargo, entre sus desventajas se encuentran la reducción del espacio de almacenamiento y de trabajo, la dificultad para aprovechar las esquinas y las limitaciones para delimitar ambientes abiertos. Si bien es cierto, este modelo ya no se utiliza mucho en la actualidad, especialistas destacaron la distribución en U como una tendencia que permite aprovechar mejor el espacio de este ambiente mediante tres frentes, ampliando las superficies de trabajo y la capacidad de almacenamiento.

Asimismo, facilita el desplazamiento entre las zonas de lavado, preparación y cocción, y se adapta a diversos estilos decorativos mediante la elección de materiales y acabados. Eso no es todo, la distribución en U permite a los arquitectos incorporar una península o barra que delimita los espacios sin necesidad de levantar paredes, la cual brinda un modelo más moderno. La elección de materiales, colores e iluminación es fundamental para integrar funcionalidad, calidez y un diseño contemporáneo y a la necesidad de cada familia, conforme comparte la plataforma Terra.