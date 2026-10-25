Por Christian Gambini

Aunque muchas veces pasan desapercibidos, los gatos encuentran en sus movimientos y posturas una forma de expresar lo que sienten, incluso sin necesidad de emitir sonidos. Sus hábitos diarios pueden revelar el grado de confianza que tienen con sus dueños y ofrecer pistas sobre su estado emocional. Por ello, observar sus reacciones se convierte en una tarea fundamental para comprender sus necesidades y detectar posibles cambios en su comportamiento.

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