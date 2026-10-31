Los inodoros pueden convertirse en un foco de microorganismos si no reciben una limpieza como corresponde, lo que podría favorecer la transmisión de algunas infecciones. De hecho, para reducir este riesgo, los especialistas recomiendan mantener la tapa cerrada al descargar, limpiar el inodoro con frecuencia y lavarse correctamente las manos después de utilizarlo. Sin embargo, en algunos hogares es habitual utilizar pastillas para aromatizar y desinfectar el baño. Aunque, muchas personas colocan este producto sólido de manera incorrecta, lo que reduce su efectividad y provoca que se desperdicie. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO COLOCAR CORRECTAMENTE LAS PASTILLAS DE LIMPIEZA EN EL INODORO?

De acuerdo con la creadora de contenido Michelle Huayamave, las pastillas limpiadoras del inodoro deben colocarse justo debajo del chorro de agua con el objetivo de lograr mejores resultados. Y es que, este producto se disuelven de forma uniforme cada vez que se acciona la cisterna, lo que permite distribuir mejor la pastilla y así evitar la acumulación de residuos y bacterias.

Para ello, la influencer recomienda girar el soporte y ubicar la pastilla justo en el punto por donde sale el agua. Según explica Huayamave, este truco permite aprovechar mejor su capacidad de limpieza y puede aplicarse a cualquier modelo de inodoro sin excepción. Por su parte, CottageCare advierte que estos productos no reemplazan una limpieza profunda del inodoro ni eliminan eficazmente el sarro o la suciedad difícil de quitar, conforme comparte El Economista.

¿CÓMO LIMPIAR DE MANERA CORRECTA EL INODORO?

A través de un artículo compartido por OkDiario, el ingeniero químico Diego Fernández recomendó que, para realizar una buena limpieza en el inodoro, es indispensable retirar primero la suciedad visible y realizar la desinfección después, cuando sea necesario. Por su parte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el agua y el jabón o detergente permiten eliminar la mayoría de los gérmenes. Asimismo, aplicar lejía o desinfectante sobre superficies sucias puede reducir su eficacia debido a la presencia de materia orgánica.

De esta manera, el profesional indicó que un método eficaz de limpieza comienza con la eliminación de la suciedad visible y la aplicación de un producto específico para el baño. Una vez enjuagados los residuos, se debe aplicar el desinfectante siguiendo las indicaciones del fabricante y respetar el tiempo de acción establecido en la etiqueta. Así, dejó en claro que una regla fundamental es no mezclar productos de limpieza, como lejía con otros desinfectantes, ya que pueden liberar gases peligrosos. Por ello, instó a mantener una buena ventilación y no aplicar lejía en el inodoro mientras queden restos de otros productos.