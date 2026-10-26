En la actualidad, muchas personas ponen énfasis en el cuidado de la piel con el objetivo de conservar su función protectora frente a factores externos. De hecho, una rutina que incluya limpieza, hidratación y protección solar ayuda a prevenir daños por los rayos ultravioleta, irritaciones y signos de envejecimiento prematuro. Sin embargo, algunas personas recurren al maquillaje para disimular ciertas imperfecciones y realzar sus rasgos. En ese sentido, un reconocido maquillador y estilista advirtió que los delineados gruesos, habituales entre algunas personas mayores de 45 años, pueden endurecer la expresión y dar una apariencia más envejecida cuando no se aplica la técnica adecuada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE UN MAQUILLADOR SOBRE EL DELINEADO GRUESO EN PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS?

El maquillador Álvaro Sánchez asegura que el maquillaje no tiene edad, pero destaca la importancia de adaptar las técnicas a los cambios de la piel. Es decir, para conseguir un acabado natural, recomienda utilizar texturas ligeras y evitar el delineado negro intenso en las pestañas inferiores, ya que puede hacer que los ojos se vean más pequeños y endurecer la expresión. Inclusive, en su lugar, recomienda delinear las pestañas superiores con un trazo fino y ascendente para realzar la mirada.

Asimismo, aconseja utilizar bases fluidas e hidratar la piel antes de aplicar el corrector, con el fin de conseguir un acabado uniforme y natural. Eso no es todo, entre las otras sugerencias, indica rizar las pestañas, definir las cejas con trazos naturales y aplicar el rubor en dirección ascendente para iluminar el rostro y resaltar las facciones, sin recurrir a productos demasiado intensos ni aplicar capas excesivas, conforme comparte Radio Mitre.

¿QUÉ HÁBITOS ESTÁN RELACIONADOS A LA SALUD DE LA PIEL?

Una revisión de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) examinó la relación entre la piel y el sistema gastrointestinal, conocida como “eje intestino-piel” (EIP). El estudio señaló que la microbiota de ambos órganos contribuye a sus mecanismos de defensa, pero su desequilibrio puede favorecer la inflamación y asociarse con afecciones como, por ejemplo, dermatitis atópica, psoriasis y enfermedades inflamatorias intestinales.

Asimismo, en entrevista para Infobae, el especialista Fernando Felice señaló que el EIP establece una conexión entre la microbiota, el sistema inmunológico y la piel. Es decir, las alteraciones en el equilibrio intestinal pueden promover procesos inflamatorios y repercutir en el estado de la piel. Eso no es todo, el docente de la UBA advirtió que las alteraciones en la microbiota intestinal podrían agravar afecciones como acné, rosácea, dermatitis y psoriasis. Además, este desequilibrio podría favorecer el envejecimiento prematuro de la piel al afectar el colágeno y la elastina.

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