En la actualidad, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunas personas optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otras incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. Sin embargo, destacados especialistas resaltaron la importancia de incluir una proteína en la alimentación, debido a que su consumo puede contribuir a una mayor actividad física y estar asociado con un menor riesgo cardiovascular. Esto ha llamado la atención de más de uno debido a que es un producto que es fácil de encontrar y aporta una serie de beneficios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ALIMENTOS RECOMIENDAN LOS NUTRICIONISTAS CONSUMIR POR SUS BENEFICIOS PARA LA SALUD?

Se trata del huevo que, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), aconseja consumir entre tres y siete veces por semana, según el nivel de actividad física. Asimismo, señala que, en personas sanas, su ingesta no está directamente asociada con un mayor riesgo cardiovascular, es decir, de que una persona pueda sufrir de alguna enfermedad al corazón.

#nutricion #proteina #consejosnutricion ♬ sonido original - marcoboscoach @marcoboscoach 🍳🐣 ¿Es saludable comer huevos a diario? La verdad sobre el colesterol y la nutrición hormonal. Si te han dicho que limites los huevos por el colesterol, te están dando información obsoleta de los años 90. Como nutricionista, veo a diario personas con miedo a la mejor fuente de proteína que existe. 🥚 Por qué el huevo es un superalimento real: 1. Nutrición Hormonal: La yema aporta grasas esenciales y colina, clave para la función cognitiva y la salud del hígado. 2. Biodisponibilidad: A diferencia de otras proteínas, tu cuerpo aprovecha casi el 100% de sus aminoácidos. 3. Salud Visual: La luteína protege tu retina del daño oxidativo. No es solo un alimento, es una estructura biológica completa diseñada para crear vida. Por eso contiene todos los micronutrientes necesarios en su forma más pura. ¿Cuántos huevos incluyes en tu dieta semanal? 🥚 Te leo en comentarios. 📥 Guarda este vídeo para cuando alguien te diga que el huevo es malo para el corazón. #huevos

Por su parte, para la nutricionista Ana María López Sobaler destaca al huevo como un alimento completo y versátil, debido a su aporte de proteínas, vitaminas y minerales. De hecho, señala que su consumo es compatible con la dieta mediterránea, basada principalmente en alimentos de origen vegetal. De esta manera, se ha convertido en el preferido de más de uno debido a los beneficios que les aporta, conforme comparte el medio AS.

¿CUÁNTOS HUEVOS SE DEBERÍA CONSUMIR AL DÍA, SEGÚN HARVARD?

El Dr. Howard LeWine, de la Escuela de Medicina de Harvard, publicó un artículo en la revista Harvard Health Publishing subrayando la importancia de moderar el consumo de huevos para preservar una buena salud. A causa de su elevado contenido de colesterol (200 mg por yema), los huevos enteros fueron considerados durante mucho tiempo un alimento a consumir con precaución, recomendándose limitar su ingesta a uno o dos por semana para no superar los 300 mg de colesterol diarios recomendados.

No obstante, investigaciones recientes han indicado que el colesterol de los alimentos tiene un impacto mínimo en los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre. En cambio, son las grasas saturadas las principales responsables de elevar este tipo de colesterol. A pesar de que los estudios aún no ofrecen conclusiones definitivas, parece que un consumo moderado de huevos, aproximadamente uno al día, no perjudica la salud de la mayoría de las personas, según compartió Infobae.