Por Redacción EC

En la actualidad, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunas personas optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otras incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. Sin embargo, destacados especialistas resaltaron la importancia de incluir una proteína en la alimentación, debido a que su consumo puede contribuir a una mayor actividad física y estar asociado con un menor riesgo cardiovascular. Esto ha llamado la atención de más de uno debido a que es un producto que es fácil de encontrar y aporta una serie de beneficios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.