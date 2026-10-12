Mientras duerme plácidamente, un gato puede emitir pequeños ronquidos que despiertan ternura y parecen inofensivos. Sin embargo, cuando esos sonidos aumentan de intensidad con el paso de los meses o aparecen acompañados de tos, la situación merece atención. Lo que al principio parecía una simple curiosidad podría convertirse en una advertencia sobre su salud respiratoria. Por ello, es importante observar cualquier cambio en la forma en que respira la mascota.

El veterinario Carlos Gutiérrez advierte que los ronquidos intensos en los gatos podrían estar relacionados con un cuadro de asma. Aunque no todos los sonidos durante el sueño representan un peligro, aprender a diferenciarlos resulta fundamental para proteger su bienestar. Si el ruido se vuelve más fuerte o aparece junto con otros síntomas, conviene acudir a una evaluación veterinaria. Una revisión oportuna puede ayudar a identificar el origen del problema y determinar el tratamiento adecuado.

El ronquido de un gato puede ser inofensivo solo hay que observar la intensidad del sonido

El especialista explica que, para saber si los ronquidos de un gato representan un riesgo, es fundamental observar su intensidad y los cambios que presentan con el tiempo. Si el animal emite sonidos suaves al dormir y estos se mantienen constantes, no habría motivos para alarmarse. “El hecho de que un gato ronque de una manera sutil, que haga pequeños ruiditos al dormir y que sean siempre más o menos iguales, no supone un problema serio”, precisó en un video. La clave está en reconocer cuándo ese comportamiento habitual comienza a cambiar.

Sin embargo, las señales de alerta aparecen cuando los ronquidos aumentan progresivamente y pueden escucharse incluso a cierta distancia. “Si ese ronquido va variando con el tiempo, si vemos que además lo podemos escuchar a la distancia y ha aumentado con el paso de los meses, ahí ya sí tendríamos que empezar a pensar que hay algo detrás”, advirtió el especialista. Ante esta situación, recomendó realizar una exploración veterinaria para identificar la posible causa. Detectar a tiempo cualquier alteración puede ser determinante para cuidar la salud respiratoria del felino.

Las causas son variadas, pero la cabeza del gato tiene que ver mucho con los ronquidos que hace

Detrás de los ronquidos de un gato pueden esconderse distintas causas, desde características físicas hasta dificultades respiratorias. Según los especialistas, los felinos de rostro achatado suelen emitir más estos sonidos que aquellos con el hocico alargado. Sin embargo, la forma de la cabeza no es el único factor que influye en su respiración. La presencia de pólipos en la nariz u otras obstrucciones también puede dificultar el paso del aire.

A estas posibilidades se suma la acumulación de mucosidad en las fosas nasales y los senos paranasales, que puede intensificar los sonidos mientras el animal duerme. Así, un ronquido que antes pasaba inadvertido puede convertirse en una señal que merece atención. Observar la frecuencia y la intensidad de estos ruidos permite reconocer cambios en el comportamiento habitual de la mascota. Si el sonido aumenta o aparecen dificultades para respirar, es importante acudir al veterinario para determinar su origen.

La tos es una señal de alerta por lo que es prudente llevar al veterinario porque podría ser asma

Cuando los ronquidos de un gato comienzan a presentarse junto con episodios de tos, las señales dejan de ser un detalle menor y requieren mayor atención. Esta combinación puede estar relacionada con diversas afecciones cardiorrespiratorias, entre ellas el asma felina. Ante estos síntomas, el veterinario Carlos Gutiérrez recomienda actuar con prudencia y llevar a la mascota a una evaluación profesional. Una revisión oportuna permitirá identificar qué está provocando estas alteraciones y determinar cómo tratarlas.

No obstante, el especialista advierte que la tos no siempre está vinculada con el asma. “Los gatos pueden toser por muchísimas cosas, no hace falta que sea asma, pero es una de las posibilidades que tenemos sobre la mesa”, afirmó. Por ello, aunque los ronquidos suaves y constantes suelen ser inofensivos, cualquier cambio en su intensidad debe despertar atención. Si aparecen nuevos síntomas o el felino presenta dificultades para respirar, acudir al veterinario será fundamental para proteger su salud.

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