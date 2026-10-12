Por Redacción EC

Mientras duerme plácidamente, un gato puede emitir pequeños ronquidos que despiertan ternura y parecen inofensivos. Sin embargo, cuando esos sonidos aumentan de intensidad con el paso de los meses o aparecen acompañados de tos, la situación merece atención. Lo que al principio parecía una simple curiosidad podría convertirse en una advertencia sobre su salud respiratoria. Por ello, es importante observar cualquier cambio en la forma en que respira la mascota.