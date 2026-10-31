Por Redacción EC

Chernóbil es una ciudad ubicada al norte de Ucrania, cuyo nombre quedó marcado por el accidente nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin. De hecho, la explosión de uno de sus reactores liberó material radiactivo, obligó a evacuar a miles de personas y desencadenó uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Sin embargo, décadas después del estallido, han surgido interrogantes sobre los posibles cambios en el genoma de los perros que habitan esta zona, debido a la exposición a la contaminación radiactiva. Ante esta situación, un grupo de científicos analizó el ADN de estos animales para comprender cómo han logrado sobrevivir durante años en un entorno expuesto a la radiación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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