Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común que tienen muchas personas en el mundo. Inclusive, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para ellos. En ese contexto, aunque parezca poco creíble y absurdo, existe un truco que ha llamado la atención de los internautas: utilizar papas para solucionar el problema del Wifi. Este estudio ha permitido analizar la interacción de estos tubérculos con el cuerpo humano y las ondas que refleja, con el propósito de obtener resultados satisfactorios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE UN WIFI AVERIADO CON PAPAS?

Un experimento difundido en la cuenta de TikTok de Xataka sorprendió al revelar cómo nueve toneladas de papas ayudaron a mejorar la señal Wifi en un avión Boeing, mediante una solución tan inusual como llamativa. Según explica el especialista, los cuerpos de los pasajeros pueden interferir en la propagación de la señal de internet al absorber y reflejar las ondas. Ante esta dificultad, llenaron el avión con sacos de estos tubérculos para simular las condiciones de una cabina ocupada y evaluar la cobertura de la conexión inalámbrica.

@xataka 🥔 La mejor forma de arreglar el WiFi es con toneladas de patatas. Al menos a Boeing le funcionó en sus aviones. #Boeing #WiFi #Curiosidades ♬ sonido original - Xataka

“En un avión el Wifi es un problema muy complejo y el problema en realidad somos nosotros. Esto provoca zonas con señales intensas y otras donde no llegan. Para medirlo necesitaban llenar el avión con gente quieta durante horas, hasta que a alguien se le ocurrió cambiar a las personas por sacos de patatas”, indicó. De esta manera, las papas, compuestas por aproximadamente un 80 % de agua, interactuaron con las ondas de forma similar al cuerpo humano. Este método permitió identificar zonas con fallas de cobertura y optimizar la conexión wifi en apenas 10 horas, conforme comparte Marca.

¿CÓMO ES LA REGLA DE LOS 30 CENTÍMETROS QUE PODRÍA AYUDAR A MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET?

Al contratar un servicio de internet, es común que con el paso del tiempo comiencen a presentarse fallas en la señal del Wifi, las cuales suelen atribuirse al exceso de dispositivos conectados, a un plan desactualizado o a otros factores similares. Sin embargo, Aman Bhatti, director de Sky Broadband, difundió la regla de colocar el router a 30 centímetros de obstáculos y aparatos electrónicos con el objetivo de evitar interferencias y mejorar la estabilidad de la conexión. De hecho, de acuerdo con el titular del proveedor de servicio de internet, la mayoría de estos problemas están relacionados con la ubicación del router y las interferencias generadas por otros dispositivos electrónicos.

De esta manera, los especialistas indican que, para optimizar la señal de Wifi, se recomienda ubicar el router en un lugar céntrico y elevado, ya sea del hogar o de la oficina, alejado de obstáculos físicos y de aparatos electrónicos que puedan generar más interferencias. Asimismo, sugieren desconectar los dispositivos antiguos o que no se utilizan, ya que cada equipo conectado consume parte del ancho de banda disponible y puede afectar la velocidad de la red. Finalmente, ubicar dicho aparato en muebles o rincones puede reducir su alcance, por lo que se debe colocar en un espacio abierto para mejorar la señal y evitar que se sobrecaliente, conforme comparte Clarín.