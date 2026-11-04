¿Llegas a casa tan exhausto que sientes que no te queda nada de energía para tu familia? Ese distanciamiento silencioso es, para los expertos en salud mental, una de las manifestaciones más peligrosas del síndrome de burnout o del trabajador quemado. En el Perú, este trastorno se propaga a ritmo acelerado debido a la sobrecarga de tareas y la falsa creencia de que el cansancio extremo es el precio inevitable del profesionalismo.

Para entender el impacto real de esta condición, la Dra. Sonia Zevallos, médica psiquiatra y directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental de Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), explica cómo identificar esta crisis a tiempo, cuáles son sus verdaderas causas y qué medidas urgentes deben tomar tanto trabajadores como empresas.

“No somos máquinas”: La contundente lección de la Dra. Sonia Zevallos sobre poner límites

En una sociedad acostumbrada a exigir siempre un rendimiento al límite, la titular de Salud Mental de Adultos del INSM deja una advertencia clara sobre la fragilidad del ser humano cuando descuida su mente y cuerpo:

“No somos máquinas. Si forzamos una máquina más allá de su capacidad, se rompe. Lo mismo sucede con nosotros. Poner límites, hacer pausas y pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría”, sentencia la Dra. Sonia Zevallos.

La especialista recalca que buscar apoyo profesional, marcar fronteras sanas frente al trabajo y aprender a parar antes de tocar fondo es un acto de supervivencia y madurez personal, no un síntoma de incapacidad laboral.

Del fin de semana de descanso al año de terapia: El verdadero tiempo de recuperación

Existe la creencia equivocada de que el estrés laboral se disipa durmiendo hasta tarde un sábado o tomando unos días libres. Sin embargo, la Dra. Sonia Zevallos advierte que el burnout produce un quiebre emocional de tal magnitud que un fin de semana o una simple pausa no alcanzan para restaurar el equilibrio.

De hecho, salir del colapso mental puede tomar meses o hasta un año entero de tratamiento psicológico y reestructuración de vida. De ahí la urgencia de atacar los factores que lo originan antes de que sea tarde:

Jornadas interminables: Trabajar más allá del horario sin dar espacio a la desconexión.

Trabajar más allá del horario sin dar espacio a la desconexión. Exigencias desmedidas: Metas irreales que someten al trabajador a una presión ininterrumpida.

Metas irreales que someten al trabajador a una presión ininterrumpida. Entornos tóxicos: Ambientes marcados por la falta de empatía, el hostigamiento o la competitividad desmedida.

Ambientes marcados por la falta de empatía, el hostigamiento o la competitividad desmedida. Ausencia de reconocimiento: Esfuerzos continuos que son invisibilizados por la jefatura o la empresa.

La foto en la pared: La desconexión familiar que revela el punto máximo del Burnout

El síntoma más alarmante del agotamiento crónico no se nota en la oficina, sino en la vida privada. La Dra. Zevallos alerta que el burnout va despojando al individuo de sus emociones hasta dejarlo en un estado vegetativo emocional: está físicamente con los suyos, pero con la mente apagada.

Sobre esta triste realidad, la psiquiatra del INSM utiliza una cruda reflexión para ilustrar el nivel de desconexión al que se puede llegar:

“El burnout no es simplemente estar cansado. Es estar presente físicamente, pero con la mente y el corazón apagados. Cuando una persona necesita colocar una foto en casa para que sus hijas e hijos no olviden quién es, estamos ante una señal de alerta social que no podemos seguir ignorando”, remarca la especialista.

Responsabilidad compartida: Lo que las empresas peruanas están obligadas a cambiar

Frenar la ola de agotamiento en el entorno laboral peruano no es un deber exclusivo del empleado; de acuerdo con la Dra. Sonia Zevallos, las organizaciones tienen el compromiso legal y ético de velar por la salud integral de sus colaboradores.

Para construir espacios laborales sostenibles, las jefaturas y departamentos de recursos humanos deben implementar acciones concretas:

Cultura del descanso y la desconexión: Respetar de forma tajante el fin de la jornada y no enviar mensajes o correos fuera de hora. Claridad en las funciones: Delimitar roles y evitar asignar tareas que superen la capacidad operativa de la persona. Escucha activa y apoyo emocional: Abrir espacios seguros donde los empleados manifiesten su nivel de carga sin miedo a ser sancionados. Valoración del esfuerzo: Fomentar el reconocimiento explícito del trabajo bien realizado.

A su vez, el trabajador debe reforzar su autocuidado diario mediante una nutrición adecuada, actividad física regular, momentos de ocio y tiempo de calidad con sus seres queridos, los cuales funcionan como escudos protectores ante el estrés cotidiano.

De la tensión común al trauma crónico: Las 3 fases del desequilibrio mental

Para la OMS, el burnout no es un simple episodio de tensión, sino un trastorno resultante del estrés laboral crónico no gestionado. La Dra. Zevallos detalla que el proceso evoluciona a través de tres dimensiones críticas:

Desgaste emocional: Sensación constante de vacío y falta total de energía para empezar el día.

Sensación constante de vacío y falta total de energía para empezar el día. Despersonalización: Actitud cínica, apática o fría hacia los compañeros, clientes y tareas diarias.

Actitud cínica, apática o fría hacia los compañeros, clientes y tareas diarias. Pérdida de logro personal: Sensación de inutilidad y caída drástica en la productividad y la autoestima.

La trampa de la normalización: Por qué aceptamos vivir exhaustos

En la actualidad, mostrarse exhausto suele interpretarse erróneamente como un símbolo de compromiso y éxito. Sin embargo, la Dra. Sonia Zevallos hace un llamado urgente a desmantelar esa visión dañina que destruye silenciosamente la salud física y mental de los profesionales.

“El estrés laboral se ha normalizado peligrosamente. No se trata de un cansancio ocasional, sino de un agotamiento constante que daña la salud física y emocional. Es un enemigo silencioso que muchos ni siquiera logran identificar a tiempo”, concluye la especialista, recordando que la productividad no puede construirse a costa de la vida de las personas.