La conductora de Latina Noticias, Lorena Álvarez, recientemente ha sido cuestionada en redes sociales por los comentarios que emite sobre fútbol. Esto ocurrió luego de que intercambiara comentarios sobre la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024 con la periodista del bloque deportivo, Pamela Ríos, sin imaginar lo que generaría entre los cibernautas.

Ante las críticas, la comunicadora se pronunció a través de sus redes sociales para defenderse de aquellos que cuestionan su pasión por el fútbol, y en el proceso dejó un contundente mensaje con una frase popular. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA ENÉRGICA RESPUESTA DE LORENA ÁLVAREZ A QUIENES LA CRITICAN POR HABLAR DE FÚTBOL?

Primero que nada, Lorena Álvarez comentó que, a diferencia de otros temas que aborda, el fútbol provoca una reacción especialmente intensa en la gente. Sin embargo, la periodista aclaró que seguirá dando su opinión sobre el tema, amparándose en su derecho a la libertad de expresión y sin dejarse intimidar por quienes la critican.

En esta línea, reiteró su postura firme de continuar hablando de fútbol porque tiene la voluntad y la capacidad para hacerlo, y enfatizó que quien se sienta molesto por sus opiniones, deberá lidiar con ello.

“Yo como siempre metiéndome en problemas hablando de fútbol. Cuando hablo de otra cosa la gente no se pone tan intensa como cuando hablo de fútbol. Ya les he dicho, al que se pica que se rasque, yo voy a seguir opinando, porque quiero porque puedo, porque existe libertad de expresión. Al que no le guste, piña”, comentó en una de sus historias de Instagram.

Por otro lado, la conductora de televisión se mostró sorprendida por la intensidad de los comentarios y las peleas que surgen a raíz del fútbol, señalando que observó cómo las personas se enfrentan entre sí debido a este tema. Debido a esto, Álvarez hizo un llamado a la calma, recordando que el fútbol debería ser una fuente de diversión y pasión, pero no un motivo para generar tanto conflicto y negatividad.

“Me sorprenden los comentarios. Cómo se pelean, cómo se sacan la mugre unos con otros. Gente, relájense. El fútbol es diversión, es pasión, pero no hay que andar renegando así”, concluyó.

Las palabras de Lorena Álvarez han generado un intenso debate en torno a la opinión de las mujeres en el mundo del deporte. Su mensaje invita a reflexionar sobre la libertad de expresión y el derecho a disfrutar de cualquier pasión sin prejuicios.

¿QUÉ DIJO LORENA ÁLVAREZ SOBRE LA CAMPAÑA DE ALIANZA LIMA EN LA COPA LIBERTADORES 2024?

Lorena Álvarez expresó su opinión sobre el desempeño de Alianza Lima en la derrota 3-2 contra Fluminense, mencionando que le gustó mucho el encuentro. Además, destacó que el partido inicial contra Fluminense en casa fue también positivo.

“Este ultimo partido me gustó mucho. El partido inicial que le plantearon a Fluminense en casa fue también un buen partido. Hay otros partidos que no necesariamente fueron bien planteados, pero creo que competimos. Creo que no fue lo ideal quedarse sin nada, pero que se logró competir”, comentó en su programa.