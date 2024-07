El actual director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no pudo evitar mostrarse enojado tras la expulsión de uno de sus jugadores: Horacio Calcaterra. El DT se encuentra disconforme con el arbitraje del partido de hoy, domingo 21 de julio, contra Atlético Grau, pues debido a él, el futbolista no podrá jugar durante los siguientes partidos del equipo crema. Entre ellos se encuentra un importante clásico ante Alianza Lima este viernes 26. Conoce en esta nota qué fue lo que dijo el argentino al respecto.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la expulsión de Horacio Calcaterra?

Este domingo 21 de julio Universitario de Deportes se enfrentó a Atlético Grau en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. El enfrentamiento resultó en un empate 1 a 1 y a durante los minutos finales, cuando nadie pensaba que sucedería algo más, una fuerte jugada de Horacio Calcaterra ocasionó que el árbitro de turno le sacara una tarjeta roja y quedara expulsado.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Fabián Bustos no pudo evitar expresar su enojo e incluso estuvo acompañado de Rodrigo Ureña para dar mayor fuerza a su explicación de que esta no es la primera vez que les sucede algo similar a poco de un Clásico. “Qué casualidad que antes del Clásico nos expulsen a uno, ya sucedió en el anterior con la roja a Rodrigo Ureña”, señaló.

Asimismo, trató ofrecer una explicación a la jugada de Calcaterra, intentando defenderlo y haciendo ver que la decisión del árbitro no fue la correcta. “Acá se ve una clara que Calcaterra rechaza a 30 centímetros”, dijo. “Tendría que sacarse la pierna para no chocar”.

¿Qué otras críticas expresó Fabián Bustos?

Pero los comentarios del director técnico no terminaron ahí, sino que incluso llegó a insinuar que otro equipo tuvo una situación similar que no terminó en una tarjeta roja. “Anoche en un partido importante un jugador levanta la pierna a la altura del pecho del rival y no toca la pelota, termina raspando desde la tetilla a la cintra del rival”, mencionó. “Sacaron amarilla”.

Por supuesto, aunque no mencionó nada específico, Bustos se refiere al partido de ayer entre Alianza Lima y Alianza Atlético. En este encuentro una acción de Carlos Zambrano contra Eric Tovo desencadenó en una tarjeta amarilla que dejó insatisfechos a los visitantes, quienes consideraron necesaria la expulsión del jugador debido a la falta cometida.

Para Fabián Bustos, las malas decisiones de los árbitros tendrían mucho que ver con la presión que ejercen los medios sobre ellos. “Lo que pasa es que hay tanta presión de los medios, de los hinchas -no se enojen ustedes-, de toda la gente, que hay tanta presión hacia los árbitros que se terminan condicionando. Para mí, hay jugadas para revisar”, señaló.

“Yo me quedo tranquilo si lo revisan, no tengo nada contra el ‘profe’, porque seguramente tiene que decir rápido, pero si hay una jugada anda a revisar”, dijo concluyendo. “Horacio toca la pelota hoy, anoche el jugador no tocó. Ojo, no es contra nadie en especial, es aprender para que mejoremos todos”.