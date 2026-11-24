La gastronomía italiana vuelve a conquistar las redes sociales gracias a una propuesta que promete sorprender a los amantes de la pasta. Esta vez, la chef italiana Roberta ha llamado la atención en TikTok con una preparación rápida de los tradicionales fettuccine Alfredo, manteniendo la esencia de la receta romana. Su propuesta demuestra que es posible disfrutar de un plato clásico sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

A través de su cuenta oficial, @chefrobertaofficial, la cocinera comparte los secretos para elaborar esta preparación en apenas cinco minutos. Según explica, el truco está en organizar correctamente los tiempos de cocción y prestar atención a ciertos detalles técnicos que permiten conseguir el resultado esperado. Así, una receta tradicional italiana encuentra una nueva forma de llegar a millones de personas mediante las plataformas digitales.

Este es el secreto que la chef italiana Roberta nos explica sobre la preparación de los fettuccine Alfredo

La propuesta de la chef italiana demuestra que preparar unos fettuccine Alfredo en apenas cinco minutos y sin recurrir a la nata es posible. El verdadero secreto no está en añadir más ingredientes, sino en dominar la técnica: utilizar mantequilla a baja temperatura, queso recién rallado y un poco del agua de cocción de la pasta. Esta combinación permite conseguir una salsa cremosa y de textura delicada.

El procedimiento comienza colocando los fettuccine en una olla con abundante agua y sal, mientras, en otra sartén, la mantequilla se derrite lentamente a fuego bajo para evitar que se queme o pierda su consistencia. Luego, se incorpora el Parmesano Reggiano junto con un poco del agua donde se cocinó la pasta. La mezcla debe integrarse poco a poco hasta conseguir una salsa suave, homogénea y llena de sabor.

Para elaborar la versión auténtica se necesitan estos ingredientes y obtener la receta original

Detrás de los populares fettuccine Alfredo existe una historia que se remonta a Roma, donde este plato nació en 1914 de la mano de Alfredo di Lelio, propietario del restaurante Alfredo alla Scrofa. El cocinero creó esta preparación con la intención de estimular el apetito de su esposa después del parto. Más de cien años después, la receta continúa conquistando paladares y conserva prácticamente la misma esencia de sus orígenes.

A diferencia de algunas versiones internacionales, la preparación tradicional no lleva nata, mozzarella ni ingredientes adicionales. Para conseguir su sabor característico se necesitan 200 gramos de fettuccine frescos, 50 gramos de mantequilla y 150 gramos de Parmesano Reggiano, además de agua de cocción, sal y pimienta negra recién molida. La elección de pasta fresca también resulta fundamental, pues permite reducir considerablemente el tiempo necesario para llevar este clásico italiano a la mesa.

Otro de los secretos es la nata para conseguir una salsa más espesa conocida como «mantecatura»

Uno de los fallos más frecuentes al cocinar los tradicionales fettuccine Alfredo es incorporar nata para conseguir una salsa más espesa. Sin embargo, la receta italiana original prescinde de este ingrediente y apuesta por la llamada «mantecatura», una técnica que permite obtener una consistencia cremosa mediante la emulsión de mantequilla, queso y agua con almidón de la pasta. El secreto está en lograr que estos elementos se integren correctamente.

Una vez que los fettuccine alcanzan su punto de cocción, deben trasladarse directamente a la sartén donde se encuentra la mantequilla previamente derretida. A continuación, se agrega una parte del agua de cocción para facilitar la mezcla y conseguir que los ingredientes se unan de manera uniforme. Este procedimiento permite obtener una salsa suave y sedosa sin necesidad de recurrir a la nata.

Y por último, el protagonista de un fettuccine Alfredo es el queso Parmesano Reggiano recién rallado

El queso es otro de los protagonistas de esta preparación y puede marcar la diferencia en el resultado final. Los especialistas en cocina italiana aconsejan utilizar Parmesano Reggiano recién rallado y evitar las versiones procesadas, debido a que el producto fresco conserva mejor sus aceites naturales y consigue integrarse de manera más uniforme con la mantequilla. Este detalle permite alcanzar la textura cremosa que caracteriza a los auténticos fettuccine Alfredo.

En la etapa final, la pasta debe mezclarse rápidamente con el queso hasta conseguir una salsa brillante, suave y bien integrada. Para completar la preparación, basta añadir un toque de pimienta negra recién molida, que intensifica los sabores y aporta un aroma especial. Así se obtiene uno de los platos más representativos de la gastronomía romana, una receta sencilla que continúa conquistando cocinas alrededor del mundo.