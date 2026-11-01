Por Redacción EC

En ocasiones, la búsqueda de una vida mejor nos lleva a emprender largos viajes, adquirir objetos innecesarios o cambiar de empleo con la esperanza de obtener mayores ingresos. Sin embargo, detrás de esas decisiones puede esconderse un costo silencioso: sacrificar la tranquilidad y desgastar nuestra salud mental por alcanzar una supuesta estabilidad.

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