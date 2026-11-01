En ocasiones, la búsqueda de una vida mejor nos lleva a emprender largos viajes, adquirir objetos innecesarios o cambiar de empleo con la esperanza de obtener mayores ingresos. Sin embargo, detrás de esas decisiones puede esconderse un costo silencioso: sacrificar la tranquilidad y desgastar nuestra salud mental por alcanzar una supuesta estabilidad.

Así, perseguimos una felicidad que muchas veces resulta pasajera, sostenida por placeres que se agotan apenas los conseguimos. Lo que parecía una fuente de satisfacción termina perdiendo su encanto y deja al descubierto una realidad: no todo aquello que deseamos o acumulamos es lo que verdaderamente nos hace felices.

Ernestina de Champourcín explica que las personas felices se adueñan de su propio espacio

La mirada de Ernestina de Champourcín, poeta española vinculada a la Generación del 27, invita a detenerse en medio de la rutina y volver la atención hacia el interior. Su reflexión plantea la importancia de escuchar las necesidades de la mente y el cuerpo como punto de partida para descubrir una felicidad auténtica, lejos de las expectativas ajenas.

«Las personas felices son las que consiguen dejar de vivir en piloto automático y se adueñan de su propio espacio». Con estas palabras, la escritora recuerda que encontrar bienestar también exige tomar distancia del ruido exterior y recuperar el control de la propia vida. Una idea que recoge la espiritualidad y la fuerza de voluntad presentes en buena parte de su obra.

Es fácil perder de vista lo que nos hace sentir bien por hacer nuestras cosas en la rutina

Para Ernestina de Champourcín, vivir en piloto automático significa atravesar los días entre obligaciones, rutinas y decisiones que pocas veces cuestionamos. Aunque los hábitos forman parte de la vida cotidiana, el problema aparece cuando cada jornada se convierte en una interminable lista de pendientes. En medio de ese ritmo, las personas pueden terminar olvidando aquello que realmente les brinda bienestar y satisfacción.

Romper con esa dinámica no exige abandonar todo ni transformar la vida de un momento a otro. A veces, basta con detenerse unos minutos, reconocer cómo nos sentimos o reservar un espacio para disfrutar de las actividades que nos gustan. También implica aprender a decir que no cuando las responsabilidades nos sobrepasan y dejar de aceptar compromisos por temor a decepcionar a los demás.

Se puede pensar una felicidad menos dependiente del ruido exterior y más ligada a uno mismo

La obra de Ernestina de Champourcín invita a recorrer los caminos del mundo interior y a mirar la existencia desde una perspectiva más reflexiva. Para la escritora, descubrir la felicidad implica alejarse de las distracciones externas y fortalecer el vínculo con uno mismo. Esta búsqueda aparece reflejada en uno de sus poemas, donde una voz profundiza progresivamente en su propia esencia con mayor determinación.

Desde esa mirada, la felicidad no representa una condición permanente ni un destino al que se llega para siempre. Más bien, constituye una forma de afrontar la vida, aceptar sus dificultades y reconocer las oportunidades que aparecen en el camino. Se trata, en definitiva, de avanzar sin perder la conexión con uno mismo, incluso cuando las circunstancias se vuelven adversas.