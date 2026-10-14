Por Redacción EC

Vivir pendiente de lo que otros piensan puede convertirse en una forma silenciosa de renunciar a uno mismo. A veces, el deseo de agradar lleva a modificar decisiones, ocultar opiniones o perseguir reconocimientos que, lejos de brindar satisfacción duradera, terminan alimentando nuevas expectativas. Frente a esta necesidad de aceptación, una reflexión atribuida al escritor español Francisco de Quevedo propone mirar la felicidad desde otra perspectiva: “Solo se puede ser feliz si se vive sin depender de la aprobación de los demás, pues quien no anhela premios no padece daños”. Aunque no existe una fuente que permita verificar que el autor escribió o pronunció estas palabras exactamente así, su contenido plantea una pregunta que conserva vigencia: ¿es posible alcanzar la tranquilidad cuando nuestra satisfacción depende de la mirada ajena?