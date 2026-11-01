Famoso escritor japonés reflexiona: “Ningún hombre debería pasar por la vida sin experimentar una vez una sana, incluso aburrida, soledad en la naturaleza” | Foto: Pexels
Famoso escritor japonés reflexiona: “Ningún hombre debería pasar por la vida sin experimentar una vez una sana, incluso aburrida, soledad en la naturaleza” | Foto: Pexels
Por Redacción EC

En una época donde las redes sociales y la tecnología mantienen a las personas conectadas constantemente, encontrar momentos de tranquilidad puede convertirse en un verdadero desafío. Las obligaciones diarias, la presión por alcanzar el éxito y la necesidad de recibir aprobación hacen que muchos vivan pendientes de las expectativas ajenas, dejando poco espacio para reflexionar sobre sus propios sentimientos y necesidades.

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