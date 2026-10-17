Famoso filósofo británico sobre cómo vencer la procrastinación: “Cuando no hacemos lo que más queremos, a menudo es por una razón: el peso insoportable que tiene para nosotros esa gran prioridad vital” | Foto: Pexels
Famoso filósofo británico sobre cómo vencer la procrastinación: “Cuando no hacemos lo que más queremos, a menudo es por una razón: el peso insoportable que tiene para nosotros esa gran prioridad vital” | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Postergar una tarea importante suele relacionarse con la falta de disciplina, la pereza o las dificultades para organizar el tiempo. Sin embargo, el filósofo británico Simon May plantea una explicación diferente que invita a mirar más allá de los hábitos cotidianos. Según su análisis, las personas no siempre aplazan sus responsabilidades porque carezcan de objetivos, sino porque aquello que desean alcanzar tiene una importancia emocional tan grande que enfrentarse a ello puede generar miedo, inseguridad y dudas sobre sus propias capacidades.

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