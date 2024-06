Actualmente, existe una controversia entre Jefferson Farfán y ‘Paco’ Bazán, luego de que la ‘Foquita’ hablara de la carrera del exguardameta de forma despectiva en su podcast “Enfocados”. Y esta polémica no parece terminar, pues recientemente se reveló un avance del programa digital donde el exfutbolista de Alianza Lima parece continuar con las burlas hacia el ahora presentador de televisión, y le advirtió que nunca será llamado a su espacio de entrevistas. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE PACO BAZÁN EN EL ÚLTIMO AVANCE DEL PROGRAMA “ENFOCADOS”?

El próximo episodio de “Enfocados”, que se estrenará este domingo 23 de junio a las 8 pm (hora peruana), tendrá como invitado a Leao Butrón, exfutbolista peruano que jugaba como arquero y llegó a vestir las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal. El avance de este nuevo capítulo mostró escenas del exportero contando anécdotas de su carrera y realizando bromas con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, los conductores del programa.

Sin embargo, si bien el avance mostró declaraciones de Butrón, en el proceso también se reveló burlas que estarían dirigidos a Paco Bazán. Por ejemplo, cuando el exguardameta blanquiazul contó que le tocó participar en diversas ediciones de la Copa América, Farfán expresó lo siguiente: “Escucha ‘pisa paja’”, lo cual sería un mensaje directo al conductor de “El Deportivo en Otra Cancha”, pues de esta manera le estaría señalando lo que es una “buena trayectoria profesional”. En este línea, Butrón se sumó a las bromas, diciendo que “el otro también participó, pero del otro lado del televisor.”

Por otro lado, Leao contó la anécdota de un compañero suyo en la sub-23, quien recibió un golpe en el rostro por parte de otro jugador e luego rompió en llanto. Si bien no se menciona el nombre del protagonista de la historia, se especula que sería Paco Bazán por la reacción de Farfán. “Quiere llorar, quiere llorar. Acúsalo con tu madrina”, dijo el exfutbolista, lo cual sería una referencia del vínculo entre Bazán y Magaly Medina.

Por último, en el avance de la sección ‘Dame que te doy’ del programa, en la que suelen realizar comparaciones de los invitados con otros jugadores, Roberto Guizasola le preguntó a Leao Butrón quien era mejor, él o Francisco Bazán. Acto seguido, la ‘Foquita’ manifestó que no hay comparación y aprovechó para mandarle un aviso al presentador de televisión. “Esa comparación no la hagan por el amor de Dios. No puede venir acá cualquier ‘Pisa Paja’. No vas a venir ya”, expresó,

¿CÓMO EMPEZÓ LA CRECIENTE CONTROVERSIA ENTRE JEFFERSON FARFÁN Y PACO BAZÁN?

Todo inició en el podcast “Enfocados”, cuando tuvieron como invitado al portero de Deportivo Garcilaso, Diego Penny. Cuando llegaron a la sección “Dame que te doy” del programa, Roberto Guizasola mencionó a Paco Bazán, generando automáticamente una reacción de rechazo en la ‘Foquita’. “No seas malo, producción no sean malos”, dijo el exfutbolista.

Penny trató de calmarlo, asegurando que Francisco también tuvo sus buenos momentos, por lo que era una pregunta válida. “Tu veías sus partidos por internet cuando estabas en Europa”, le recordó. Luego, el ‘10 de la calle’ continuó con sus actitudes de rechazo e incluso llegó a afirmar que no llegó a ver ni en la Videna. “Estás loco, no lo he visto ni en la Videna, te lo juro”, continuó. “Nunca me he cruzado con él”, agregó.

Tales comentarios no quedaron en el episodio de Diego Penny, pues en el siguiente programa, que contó con la participación del exguardameta Erick Delgado, Jefferson Farfán volvió hablar de manera despectiva del exfutbolista y ahora presentador de televisión.

“No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto…A mí háblame de galácticos, no me hables de ‘pisa pajas’ acá”, dijo la ‘Foquita’, luego de que Guizasola le comentara de manera sarcástica que pondría a Bazán entre los mejores arqueros del país.

“A ver, escúchame... ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m…!”, agregó de manera eufórica Farfán.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN ANTE LAS DECLARACIONES DE JEFFERSON FARFÁN?

Ante las críticas recibidas por Jefferson Farfán, el exarquero respondió sus declaraciones a través de diferentes medios. Primero, aprovechó un espacio del programa ‘Ni loco ni santo’ para mencionar que él no sabía que la ‘Foquita’ tenía algo en su contra. Además, recalcó el hecho de que él fue de las pocas personas que lo llegó a defender de las decisiones del Fondo Blanquiazul y de su enfrentamiento con Hernán Barcos.

También uso sus redes sociales para responder de manera sarcástica. Mediante una historia de Instagram, minimizó la necesidad de haber participado en competencias internacionales de alto nivel, como la Champions League o el Mundial, afirmando que con haber jugado en la Copa Perú era suficiente.

Por otro lado, el presentador de televisión también se refirió al término ‘pisa pajas’ y dio entender que era discriminatoria. “He estado analizando. ¿El ‘pisa paja’ a quién se refiere? ¿Al campesino? Es clasista, ¿no? ‘Pisa paja’ se refiere a: acá estamos los ‘galácticos’ y allá ustedes, ‘pisa pajas’”, argumentó en el programa de Magaly Medina.