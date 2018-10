Asesinato, extorsión, robo y violación son los principales crímenes de los 10 más buscados por el FBI. Por la cabeza de estos criminales, la Oficina Federal de Investigación ofrece recompensas de US$ 100.000, US$ 200.000 y hasta US$ 300 mil por alguna información que ayude a capturar a estos maleantes.

En esta lista se colocan los datos completos del criminal, además del delito que cometió y una serie de referencias sobre cómo sería su aspecto actual, además se indica cuáles las medidas de seguridad que debes tomar si te encuentras con una de estas personas.

La lista de los "10 más buscados" del FBI se estableció en marzo de 1950. Desde entonces, 484 fugitivos han sido detenidos o localizados, 162 de ellos como resultado de la cooperación ciudadana.

Los delincuentes que abandonan la lista es porque han sido capturados, si sus cargos son desestimados o si ya no se ajustan a la descripción del FBI como alguien que tiene “un largo historial de cometer delitos graves y/o es considerado una amenaza particularmente peligrosa para la sociedad”

Cuando existen vacantes, la División de Investigaciones Criminales del FBI solicita a sus diversas oficinas locales en todo el país que presenten nominaciones para posibles inclusiones. Los directivos del FBI finalmente aprueban quién ocupa la lista de los 10 fugitivos más buscados.

En esta nota te daremos el nombre de los 10 hombres más buscados, el crimen que cometieron y el monto que están pagando por alguna información que ayuda al FBI a capturar a estos delincuentes.

1. Santiago Villalba Mederos



Alias: “Pucho”

Edad: 27 años

Nacionalidad y raza: Norteamericano / Blanca

Delito: Presunto responsable de disparar contra un auto y matar a una mujer de 20 años y dejar herido al hermano de la víctima, asimismo en un evento realizó disparos y asesinó a un joven de 21 años.

Recompensa: US$100,00

Peligrosidad: Se le considera sumamente peligroso.

Santiago Villalba Mederos. (Foto: FBI)

2. Greg Alyn Carlson



Alias: Greg Carlson

Edad: 47 años

Nacionalidad y raza: Norteamericano / Blanca

Delito: Agresiones sexuales múltiples a mano armada

Recompensa: US$100,000

Peligrosidad: Se le considera muy peligroso y está armado

Greg Alyn Carlson

3. Rafael Caro - Quintero



​Alias: Rafa

Edad: entre 55 y 66 años

Nacionalidad y raza: Mexicano / Blanca

Delito: Asesinato de un agente especial de la Administración Antidrogas de EE.UU y también ocuparía un cargo activo y clave entre los cabecillas del Cartel de Sinaloa.

Recompensa: US$20 millones

Peligrosidad: Sumamente peligroso

Rafael Caro Quintero. (Foto: FBI)

4. Alexis Flores



​Alias: Mario Flores

Edad: Se estima entre 36 y 43 años

Nacionalidad y raza: Honduras / Blanca

Delito: Presunta participación en el secuestro y asesinato de una niña de 5 años.

Recompensa: US$100,000

Peligrosidad: Muy peligroso

Alexis Flores. (Foto: FBI)

5. Alejandro Rosales Castillo



​Alias: Alexandro

Edad: 20 años

Nacionalidad y raza: Norteamericano / Blanca

Delito: Presunto responsable del asesinato de una compañera de trabajo.

Recompensa: US$100,000

Peligrosidad: Es muy agresivo, así que es considerado sumamente peligroso.

Alejandro Rosales Castillo. (Foto:FBI)

6. Robert William Fisher



​​Alias: Robert W. Fisher

Edad: 57 años

Nacionalidad y raza: Norteamericano / Blanca

Delito: Presunto asesino de su esposa e hija. Luego del crimen quemo la casa donde vivían.

Recompensa: US$100,000

Peligrosidad: Extremadamente peligroso

Robert William Fisher. (Foto: FBI)

7. Yaser Abdel Said



​​Alias: Yaser Abdel Fattah Mohammad Said

Edad: 61 años

Nacionalidad y raza: Egipcio / Blanca

Delito: Presunto asesino de sus dos hijas

Recompensa: US$100,000

Peligrosidad: Está armado y es peligroso

Yaser Abdel Said. (Foto: FBI)

8. Bhadreshkumar Chetanbhai Patel



​​Alias: Bhadreshkumar C. Patel

Edad: 28 años

Nacionalidad y raza: Indio / Trigeño

Delito: Asesinó a su esposa a golpes en una tienda donde trabajaban juntos.

Recompensa: US$ 100,000

Peligrosidad: Extremadamente peligroso

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel. (Foto: FBI)

9. Jason Derek Brown



​​​Alias: Jason D. Brown

Edad: Entre 45 y 47 años

Nacionalidad y raza: Norteamericano / Blanca

Delito: Asesinato y robo a mano armada.

Recompensa: US$200,000

Peligrosidad: Muy peligroso y está armado

Jason Dereck Brown. (Foto: FBI)

10. Antwan Tamon Mims



​​​​Alias: "Tank"

Edad: Entre 38 y 50 años

Nacionalidad y raza: Norteamericano / Negra

Delito: Asesinato de dos personas

Peligrosidad: ¡Ya fue capturado!