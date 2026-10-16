Las lluvias excepcionales registradas en los últimos días en la costa norte evidencian un adelanto de la temporada de lluvias y refuerzan la necesidad de que las familias preparen sus viviendas con anticipación. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Tumbes y Piura ya registran precipitaciones por encima de sus valores habituales, mientras que para los próximos meses se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias en zonas de la costa que históricamente reciben los efectos del fenómeno El Niño.

En esa línea, INDECI y Primax trabajan de manera conjunta para promover la preparación de las familias frente a posibles lluvias intensas, a través de recomendaciones prácticas para acondicionar sus viviendas y saber cómo actuar ante una eventual emergencia.

Revisa el estado del techo y las paredes: verifica que no existan filtraciones, grietas u otras condiciones que puedan facilitar el ingreso de agua. Mantén despejada la azotea y revisa que el techo permita evacuar adecuadamente el agua acumulada.

Limpia canaletas, desagües y bajadas de agua: retira hojas, residuos y otros elementos que puedan obstruir el paso del agua. Revisa también los drenajes cercanos a la vivienda para evitar acumulaciones.

Identifica los puntos vulnerables de la vivienda: revisa puertas, ventanas, patios, azoteas y otros espacios por donde podría ingresar o acumularse el agua. Si la vivienda está próxima a un cauce o zona expuesta, identifica con anticipación los lugares seguros hacia los que podría ser necesario desplazarse.

Revisa las instalaciones eléctricas: verifica que cables, conexiones y equipos se encuentren en buenas condiciones y alejados de posibles fuentes de humedad. Si el agua ingresa a la vivienda, evita manipular instalaciones o artefactos eléctricos y corta el suministro si existe riesgo.

Define un plan familiar de emergencia: acuerda con los integrantes del hogar cómo actuar ante una emergencia, establece un punto de encuentro y define los medios de comunicación que utilizarán para mantenerse en contacto.

Ten lista una mochila para emergencias: incluye agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín, artículos de higiene y documentos importantes, entre otros elementos necesarios para atender las primeras necesidades de la familia.

Mantente informado y sigue las indicaciones oficiales: revisa información de las autoridades y presta atención a las alertas que puedan emitirse ante lluvias intensas. Si se presentan inundaciones, evita cruzar ríos, quebradas o zonas donde el agua haya aumentado su nivel.

Finalmente, tomar en cuenta estas recomendaciones permitirá revisar las condiciones de las viviendas y organizarse frente a posibles lluvias intensas.

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