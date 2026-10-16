De acuerdo con el Senamhi, Tumbes y Piura ya registran precipitaciones por encima de sus valores habituales | Foto: Andina / Referencial
De acuerdo con el Senamhi, Tumbes y Piura ya registran precipitaciones por encima de sus valores habituales | Foto: Andina / Referencial
Por Redacción EC

Las lluvias excepcionales registradas en los últimos días en la costa norte evidencian un adelanto de la temporada de lluvias y refuerzan la necesidad de que las familias preparen sus viviendas con anticipación. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Tumbes y Piura ya registran precipitaciones por encima de sus valores habituales, mientras que para los próximos meses se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias en zonas de la costa que históricamente reciben los efectos del fenómeno El Niño.