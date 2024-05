El próximo viernes 7 de junio será feriado por motivo del Día de la Bandera. Si bien muchos se encuentran felices de tener este día libre para descansar o realizar otras actividades, varios se preguntan si el jueves 6 y sábado 8 de junio también serán feriados, puesto que tienen la esperanza de disfrutar un descanso prolongado hasta el domingo 9 de junio, que es un día habitual de descanso. Para absolver cualquier duda, a continuación te mostraremos que señala la información oficial del diario El Peruano respecto a estas fechas.

¿HABRÁ FERIADO LARGO DESDE EL JUEVES 6 HASTA EL 9 DE JUNIO?

El Gobierno del Perú comunica los feriados y días no laborables de cada año a través de decretos publicados en el diario oficial El Peruano. Teniendo en cuenta que no hay ninguna declaración oficial respecto al jueves 6 y sábado 8 de junio, podemos entender que estas fechas no han sido consideradas como días libres adicionales al feriado del 7 de junio.

No obstante, se recomienda estar atentos a cualquier comunicado que pueda surgir en los próximos días, pues de confirmarse nuevos días libres, los peruanos podrán realizar planes más placenteros.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DEL PERÚ EN ESTE 2024?

Los ciudadanos deberán esperar hasta el mes de julio para disfrutar del próximo feriado largo del 2024. Este se desarollará desde el viernes 26 al lunes 29 de julio por motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Teniendo en cuenta que el sábado 27 de julio es un día habitual de descanso, el domingo 28 de julio se celebra la Independencia del Perú y el lunes 29 de julio se continúa festejando las Fiestas Patrias con la Gran Parada Militar; el previo 26 de julio se declaró como día no laborable para tener otro feriado largo, que partirá de esta manera desde el viernes hasta el lunes.

Si bien los feriados nacionales representan un descanso remunerado obligatorio tanto para los trabajadores públicos como privados, debemos destacar que los días no laborables son consideradas como horas no trabajadas que deberán ser recuperadas posteriormente.

¿QUÉ SE CELEBRA EXACTAMENTE EL 7 DE JUNIO EN EL PERÚ?

El 7 de junio se celebra en todo el Perú el Día de la Bandera, una fecha que conmemora el aniversario de la Batalla de Arica de 1880, un enfrentamiento histórico en el que las tropas peruanas se enfrentaron valientemente a las fuerzas chilenas durante la Guerra del Pacífico. En este día, los peruanos recuerdan la valentía y el sacrificio de los hombres que defendieron al país, homenajeando a su símbolo patrio, la bandera del Perú, que representa la unidad, el orgullo y la identidad nacional.

Durante esta celebración del Día de la Bandera, se llevan a cabo varias actividades para rendir homenaje al símbolo nacional. Se realizan desfiles cívicos, ceremonias en las escuelas y actos oficiales en los que se iza la bandera peruana y se entonan los himnos patrios.

¿QUÉ OTRO FERIADO TIENE JUNIO DESPUÉS DEL DÍA DE LA BANDERA?

El próximo sábado 29 de junio será feriado debido al Día de San Pedro y San Pablo, una de las mayores festividades religiosas para los cristianos. En esta fecha se conmemora el martirio en Roma que vivieron Simón Pedro y Pablo de Tarso, considerados como los apóstoles mártires más recordados de la historia cristiana.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES RESTANTES DE ESTE 2024?