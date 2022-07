Además de que las Fiestas Patrias en el Perú son un motivo de celebración nacional en el que cada familia peruana festeja la independencia de la nación y la conmemora de diversas maneras, estas fechas también son la perfecta justificación para ser aprovechadas en actividades que a uno más le gusta disfrutar. Es por ello que en esta nota te explicaremos cuáles son los días que no se trabajan en el Perú por estas festividades.

CUÁLES SON LOS DÍAS QUE NO SE TRABAJAN EN EL PERÚ POR FIESTAS PATRIAS

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 713, los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo y para esta temporada, esos días serán el jueves 28 y el viernes 29 de julio.

Debido a que los feriados por Fiestas Patrias, 28 y 29 de julio, caen jueves y viernes, se formará un puente festivo con los días de descanso de fin de semana, que son el sábado 30 y domingo 31 de julio.

Estos cuatro días pueden ser aprovechados por todos para hacer turismo o para disfrutar un día tranquilo en familia, dependiendo de la costumbre que cada peruano tenga.

Es importante señalar que este puente festivo se da en el mejor de los casos, siempre y cuando uno no tenga que trabajar un sábado o domingo, ya que de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM, los días 30 y 31 de julio no han sido declarados días no laborales, ni tampoco el lunes 1 de agosto.

Sin embargo, de haber algún cambio en los próximos días, la ley señala que los días no laborables son compensables y acordados entre el empleador y sus trabajadores, para establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar.

QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL PERÚ

Las Fiestas Patrias son las celebraciones nacionales anuales que se llevan a cabo en todo el territorio de Perú para conmemorar la emancipación peruana del imperio español y el inicio de la formación del país sudamericano como un Estado soberano.

Las actividades tradicionales que se celebran en estas fechas son:

El 28 de julio por lo general, a primera hora se celebra la misa y Te Deum, himno de agradecimiento a Dios, luego el presidente va camino hacia el Congreso de la República para rendirle cuentas al país con un mensaje a la nación.

El 29 de julio, las celebraciones habituales se centran en la Gran Parada Militar, en la que participan las Fuerzas Armadas y Policiales con un particular desfile.

Este año, según han declarado algunas autoridades, la tradicional Parada Militar que todos los años, antes de la pandemia, unía a todos los compatriotas en la Av. Brasil los 29 de julio para ver el desfile de las Fuerzas Armadas del Perú, no será a puertas abiertas.

Según las declaraciones del ministro de Defensa peruano, José Luis Gavidia, la parada militar del Perú se llevaría a cabo el 29 de julio en el cuartel general del ejército ubicado en el Pentagonito de San Borja.

“Vamos a ser una actividad el día 29, de todas maneras, o lo hacemos una gran parada o hacemos un desfile militar, con un poco más de restricciones, más control sanitario que podría ser en el Cuartel General del Ejército. Son las dos alternativas”, agregó respecto a la parada militar del Perú que se celebra por las fiestas patrias 2022.

Las Fiestas Patrias de Perú coinciden con la semana de vacaciones que tienen las escuelas y algunas instituciones. Son, junto con la Navidad y la Semana Santa, la mayor y principal celebración del año para los peruanos y es usual que los comercios generen tantas ganancias como en diciembre.

El turismo interno y externo crece especialmente en estas fiestas ya que, con los feriados, la gente suele visitar diversas zonas turísticas del Perú y ser parte de estas celebraciones.