Si en la época escolar nunca te eligieron para la escolta o te daba flojera levantarte temprano el 28 de julio, tranquilo: la revancha patria llegó al mundo gamer. Con motivo del 205.° aniversario de la independencia del Perú, una comunidad de creadores organizó un inédito y divertido desfile virtual dentro de Roblox que promete paralizar los servidores.

Abran paso, saquen sus avatares y prepárense para celebrar las Fiestas Patrias sin salir de casa y con cero riesgo de ampolla en los pies.

Así arrancaron los ensayos en el servidor ‘Fiesta en el Cerro’

Todo gran evento requiere preparación, y este desfile no se quedó atrás. Los ensayos generales ya comenzaron en el popular servidor Fiesta en el Cerro, donde decenas de jugadores intentan (con mucho esfuerzo y risas de por medio) coordinar el paso de marza para armar un batallón decente.

“Estamos emocionados por participar en este desfile, ya que en el colegio muchos ni fueron elegidos”, comentó entre risas uno de los organizadores en redes sociales.

Entre lag, saltos inesperados y jugadores que marchan para el lado contrario, la comunidad ha demostrado que las ganas de celebrar a la patria pesan más que la coordinación motriz de sus avatares.

Horarios y fechas: ¿Cómo y cuándo unirte al desfile patrio en Roblox?

Para que no te quedes fuera de la formación ni te gane el tráfico virtual, toma nota de los detalles clave para sumarte a la marcha:

Fechas: Martes 28 y miércoles 29 de julio.

Martes 28 y miércoles 29 de julio. Hora de inicio: Desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Servidor / Mapa: Fiesta en el Cerro (disponible gratis en Roblox).

Solo necesitas ingresar a la plataforma, buscar el servidor temático y unirte a la marea rojiblanca.

Concierto en vivo y fiesta gamer

La celebración no terminará con la marcha del batallón. Los organizadores confirmaron que, además del recorrido oficial, el evento contará con un concierto virtual, zonas de encuentro (hangouts) y dinámicas especiales para que toda la comunidad gamer peruana y latinoamericana pueda interactuar, tomarse fotos y armar la fiesta en el mapa.

Así que ya sabes: alista tu camiseta de la selección para tu personaje, reúne a tu grupo de amigos y prepárate para gritar ¡Viva el Perú!