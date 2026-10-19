Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán conocido por cuestionar las ideas tradicionales sobre la moral, la religión y la sociedad. Su pensamiento crítico invitaba a las personas a reflexionar sobre sus creencias, desarrollar un criterio propio y no aceptar las ideas como verdades absolutas sin antes examinarlas. Por ello, sus planteamientos continúan generando debate en la sociedad, especialmente en torno a la influencia sobre los jóvenes y la educación de las futuras generaciones. Desde la perspectiva del poeta europeo, es fundamental fomentar el juicio crítico desde temprana edad y evitar que la comodidad ideológica limite la diversidad de ideas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE FRIEDRICH NIETZCHE SOBRE EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS JÓVENES?

Friedrich Nietzsche sostenía que “la forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente”. Con esta reflexión, el filósofo cuestionaba la tendencia a valorar más a quienes comparten nuestras ideas que a quienes las cuestionan. De hecho, su pensamiento invita a reflexionar sobre los riesgos del adoctrinamiento y la falta de pensamiento crítico, especialmente entre los jóvenes, y destaca la importancia de escuchar opiniones diferentes para desarrollar una mentalidad independiente. No obstante, la atribución exacta de esta reflexión al filósofo aún requiere verificación.

Asimismo, el poeta y compositor musical alemán destacó por cuestionar la moral tradicional y las instituciones de su época. En la actualidad, su pensamiento invita a reflexionar sobre la polarización y la importancia de fomentar el juicio crítico, el debate respetuoso y la escucha de opiniones diferentes. Desde esta perspectiva, Nietzsche indica que educar en libertad implica cuestionar las propias convicciones y mantener una actitud abierta ante nuevas ideas, conforme comparte El Confidencial.

¿CÓMO IMAGINÓ ALFRED HITCHCOCK QUE SERÍA EL CINE EN EL AÑO 3000?

En entrevista para la CBC en 1964, Alfred Hitchcock imaginó una nueva forma de entretenimiento cinematográfico en la que los espectadores dejarían de identificarse con los personajes para convertirse en ellos en los años 3000. Incluso, durante su intervención, señaló que podrían elegir qué papel interpretar al momento de comprar su entrada. Asimismo, el director de cine, basándose en su visión futurista, precisó que el público pudiera experimentar directamente las emociones y vivencias de los personajes mediante una especie de telepatía o hipnosis colectiva. Esto lo llevó a plantear que esta tecnología permitiría prescindir de los actores, al recordar irónicamente que Walt Disney podía descartarlos si no cumplían con sus expectativas, conforme comparte Fotogramas.

“Veo la posibilidad de que, quizá en el año 3000 o algo así, la gente vaya a entretenerse, si es que para entonces seguimos necesitando el entretenimiento, y entre en un gran auditorio a oscuras donde se les someta a una hipnosis colectiva. En lugar de identificarse con alguien que aparece en la pantalla, ellos serían esa persona, se convertirían en ella. Y, al comprar la entrada, elegirían qué personaje quieren ser. Bajo los efectos de una hipnosis colectiva, vivirían la historia, que les sería transmitida mediante algún tipo de telepatía, y sufrirían las agonías de los personajes, o disfrutarían de un romance con una mujer o algo por el estilo. Después se encenderían las luces y todo habría terminado. Tal vez esa sea una buena forma de prescindir de los actores”, dijo Hitchcock.