Millones de peruanos se preparan para el próximo fin de semana largo del mes de junio, a propósito de una fecha importante en el calendario nacional y a un día no laborable compensable anunciado por el Gobierno. En esta nota te contaremos qué días abarcan y qué se celebra en este día en el que varios podrás tener un merecido descanso de las actividades diarias.

QUÉ SE SABE SOBRE EL FIN DE SEMANA LARGO EN JUNIO

Del jueves 29 de junio al domingo 2 de julio, los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso y aprovechar para realizar actividades recreativas o cumplir con tareas pendientes. Este fin de semana extendido se crea gracias a la conmemoración de la festividad católica de San Pedro y San Pablo, celebrada el jueves 29 de junio.

El día jueves 29 de junio es un feriado nacional en el que tanto los trabajadores públicos como privados tienen derecho a un descanso remunerado. Por otro lado, el viernes 30 de junio es considerado un día no laborable compensable, según lo decretado por el Gobierno. Esto significa que las horas no trabajadas deberán ser recuperadas posteriormente.

La combinación de estos dos días feriados con el sábado 1 y domingo 2 de julio crea un fin de semana prolongado que brinda a la población la oportunidad de disfrutar de diferentes acciones, como el turismo interno. El turismo interno se ha convertido en un importante instrumento para impulsar la reactivación económica del país.

Es importante destacar que los feriados calendarios son descansos remunerados que no se compensan y que, además, permiten a los trabajadores recibir el pago de un triple salario cuando deben trabajar en ese día. En cambio, en los días no laborables, las horas no trabajadas son compensadas en los diez días inmediatamente posteriores, o en la fecha que establezca el titular de cada entidad pública o privada, de acuerdo con sus propias necesidades.

Este fin de semana largo brinda la oportunidad de descansar, relajarse y disfrutar de actividades recreativas, al mismo tiempo que permite impulsar el turismo interno y fomentar la reactivación económica de Perú.

QUÉ ES EL DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

El Día de San Pedro y San Pablo es una celebración religiosa que se lleva a cabo el 29 de junio de cada año en honor a dos figuras clave del cristianismo: los apóstoles Pedro y Pablo. Esta festividad tiene una gran importancia tanto en la Iglesia Católica como en otras tradiciones cristianas, y se celebra en diferentes partes del mundo con diversas ceremonias y rituales.

San Pedro y San Pablo fueron dos de los apóstoles más destacados de Jesucristo y desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento y difusión del cristianismo en los primeros años de la Iglesia. Aunque eran personas con personalidades y trasfondos diferentes, ambos apóstoles se convirtieron en pilares fundamentales de la fe cristiana y realizaron una gran labor evangelizadora.

Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Se le considera el “príncipe de los apóstoles” y el fundador de la Iglesia Católica. Según los Evangelios, Jesús le otorgó un papel de liderazgo y le dijo: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Pedro fue martirizado en Roma, donde se cree que fue crucificado boca abajo a petición propia, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro.

Pablo, por otro lado, originalmente se llamaba Saulo y era un perseguidor de los cristianos. Sin embargo, tuvo una experiencia transformadora en el camino a Damasco, donde se le apareció Jesús y lo llamó a ser su discípulo. A partir de ese momento, Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más fervientes y activos en la predicación del mensaje de Jesús. Viajó extensamente, fundando comunidades cristianas y escribiendo numerosas cartas que se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento. Pablo también fue martirizado en Roma, donde fue decapitado.

El Día de San Pedro y San Pablo es una festividad que conmemora el martirio y el legado de estos dos apóstoles. En la Iglesia Católica, es un día de gran solemnidad y se celebra con misas especiales y liturgias en las que se destaca la importancia de la fe, el liderazgo y el testimonio de Pedro y Pablo. También se llevan a cabo procesiones en honor a estos santos, y en algunas comunidades se realizan celebraciones más tradicionales, como bailes folclóricos y festivales.

En otras tradiciones cristianas, como la Iglesia Ortodoxa, el Día de San Pedro y San Pablo también se celebra de manera significativa. En esta rama del cristianismo, la festividad se conoce como el “Día de los Santos Pedro y Pablo” y se destaca la importancia teológica y espiritual de estos apóstoles como pilares de la fe.

Además de su significado religioso, el Día de San Pedro y San Pablo también tiene una dimensión cultural y folclórica en algunos países. Por ejemplo, en Italia, especialmente en Roma, se llevan a cabo eventos especiales, como la bendición de los pescadores y sus barcos en el Tíber. En otros lugares, como Malta, se realizan festivales y procesiones en honor a San Pedro, quien es considerado el patrón de los pescadores.