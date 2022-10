Final filtrado de House of the Dragon: qué se pudo ver de la serie de HBO Max

Se ha filtrado el episodio final de la serie “House of the dragon” y en las redes sociales han explotado con toda la información revelada. El capítulo 10 de la primera temporada del espectáculo de HBO Max ha corrido la misma suerte que “Game of thrones” y no ha podido mantenerse el secreto hasta el día de su emisión.

Este final iba a llegar a través de la televisión y streaming este domingo 22 de octubre, pero todo parece indicar que HBO habría sido víctima de una violación de seguridad.

HOUSE OF THE DRAGON: REVELAN EL FINAL DE LA SERIE

El último episodio de la temporada de “House of the Dragon” se ha revelado en internet este viernes, dos días antes del estreno, de acuerdo ha reconocido la propia plataforma HBO Max a los medios de comunicación de Hollywood.

“Sabemos que el décimo episodio de ‘House of the Dragon’ se ha publicado en sitios de descarga de torrents ilegales”, dijo un portavoz de la compañía en declaraciones recogidas por la revista Variety.

Según HBO, la filtración comenzó a través de un distribuidor del mercado europeo o de oriente medio (EMEA, en inglés) y están tratando de quitar todos los enlaces de descarga. “Nos disgusta que esta acción ilegal haya empeorado la experiencia de nuestra audiencia más fiel, que podrá ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en calidad 4K”, indicó.

Hasta el momento, es difícil poder encontrar algún enlace de descarga, a pesar de que muchos usuarios de redes sociales ya han visto el final de la primera temporada de “House of the Dragon” y la mayoría de comentarios aplauden el cierre de la trama. Lo cierto es que HBO ha encontrado la fórmula del éxito con esta serie, que sirve como precuela de la producción original, uno de los fenómenos televisivos más vistos de la historia.

¿CUÁL ES EL HORARIO PARA VER EL CAPÍTULO 10 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como solía suceder con “Game of Thrones”, HBO Max estrenaba todos los domingos un nuevo capítulo de “House of the Dragon”. El episodio 10 esté disponible en la plataforma de ‘streaming’ desde este 23 de octubre, en Latinoamérica.

A continuación, te enseñamos a qué hora estará disponible, según cada país.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m.

8 p.m. Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m.

10 p.m. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m.

9 p.m. España: 3 a.m. del 24 de octubre

Es importante recordar que la final de “House of the Dragon” también puede verse mediante el cable, en el canal de HBO. Para ello, se requiere contratar el paquete.