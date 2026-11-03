Por Redacción EC

Esta nota está dirigida a quienes aprecian las palabras que transmiten emociones, los mensajes que inspiran o aquellas expresiones capaces de sacar una sonrisa. En esta selección encontrarás diversas frases para recibir el mes de noviembre, perfectas para dedicar a amigos, familiares y seres queridos, así como para compartir en redes sociales o conservar como una reflexión personal. La lista reúne desde mensajes llenos de significado hasta frases cargadas de humor, ideales para acompañar cada día de este nuevo mes. Con la llegada de noviembre también aparecen nuevas oportunidades para plantearse objetivos, dejar atrás las preocupaciones y afrontar los días con una actitud renovada. Por ello, estas palabras pueden convertirse en una buena manera de expresar tus sentimientos, transmitir buenos deseos y motivar a quienes te rodean. Elige tu mensaje favorito y dale la bienvenida a este mes con optimismo, alegría y las mejores energías.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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