Cada 31 de octubre, las calles se llenan de brujas, monstruos, criaturas sobrenaturales y personajes que parecen escapar de las películas más aterradoras. Halloween es una fecha en la que la imaginación no tiene límites: mientras algunos preparan sus disfraces para convertirse por una noche en sus villanos favoritos, otros encuentran una curiosa coincidencia sin siquiera proponérselo. En Perú, hay ciudadanos cuyos nombres evocan directamente a figuras del cine de terror y suspenso. Esta particularidad llamó la atención del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que compartió una lista de nombres registrados en el país y demostró que, para algunas personas, el espíritu de esta celebración está presente desde el nacimiento.

Los personajes de terror también tienen su lugar en el DNI

En una imagen compartida por Halloween, el organismo de identificación sorprendió al mostrar una selección de nombres registrados en el país que evocan a figuras emblemáticas del cine de horror. La publicación, bautizada como “El mejor disfraz está en su nombre”, puso sobre la mesa una coincidencia poco habitual: cientos de compatriotas llevan denominaciones relacionadas con personajes ficticios.

La recopilación hace referencia a conocidos antagonistas de la pantalla, entre ellos Freddy Krueger, Hannibal Lecter, el Joker y Chucky. Se trata de figuras que han protagonizado algunas de las historias más recordadas del género y que, curiosamente, también tienen una presencia en los documentos de identidad peruanos.

¿Freddy Krueger o Chucky? Reniec revela los nombres más escalofriantes registrados en el Perú. (Foto: Reniec)

Demian lidera la lista de nombres inspirados en el misterio

Uno de los datos que más llama la atención del registro es la cantidad de personas que llevan nombres relacionados con el género de terror. Según la información difundida por la entidad, Demian ocupa el primer lugar, con 589 ciudadanos inscritos así. Se trata de la cifra más alta entre los nombres incluidos en la publicación.

En el segundo puesto aparece Merlina, con 276 registros, mientras que Catrina tiene 234 . Estas cifras reflejan la presencia de nombres que evocan personajes misteriosos, figuras oscuras y elementos propios de las celebraciones vinculadas con Halloween.

Freddy Krueger, Hannibal Lecter y Chucky también aparecen

La relación de Reniec también incluye nombres que remiten a algunos de los antagonistas más recordados de la pantalla grande. Freddy Krueger, Hannibal Lecter, el Joker y Chucky forman parte de las referencias utilizadas para presentar esta curiosa coincidencia entre la ficción y los registros de identidad en el Perú.

Aunque sus personajes están asociados con escenas de suspenso, pesadillas y terror, sus nombres han trascendido las películas para convertirse en referencias reconocibles dentro de la cultura popular. La publicación permite observar cómo estos universos cinematográficos también encuentran un espacio inesperado en la vida cotidiana.

Una coincidencia que convierte Halloween en una fecha especial

Más allá de los disfraces, las calabazas y las historias de miedo, Halloween también ofrece motivos para descubrir curiosidades que pasan desapercibidas durante el resto del año. La lista compartida por Reniec pone en evidencia que algunos peruanos llevan nombres que podrían convertirse fácilmente en protagonistas de una celebración temática, sin necesidad de recurrir a maquillaje ni vestuario.

De esta manera, la entidad aprovechó la víspera del 31 de octubre para mostrar un lado peculiar de la identidad nacional. Mientras miles de personas elegirán a qué personaje representar durante la noche de brujas, otros podrán decir que tienen algo en común con esas figuras desde mucho antes de que Halloween llegara al calendario.