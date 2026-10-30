Por Redacción EC

Cada 31 de octubre, las calles se llenan de brujas, monstruos, criaturas sobrenaturales y personajes que parecen escapar de las películas más aterradoras. Halloween es una fecha en la que la imaginación no tiene límites: mientras algunos preparan sus disfraces para convertirse por una noche en sus villanos favoritos, otros encuentran una curiosa coincidencia sin siquiera proponérselo. En Perú, hay ciudadanos cuyos nombres evocan directamente a figuras del cine de terror y suspenso. Esta particularidad llamó la atención del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que compartió una lista de nombres registrados en el país y demostró que, para algunas personas, el espíritu de esta celebración está presente desde el nacimiento.

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