Game of Thrones, temporada 8: ¿qué aplicaciones para móviles permite ver GOT?

Game of Thrones ha sido una de las series más aclamadas de la última década. La historia de fantasía y acción con caballeros y dragones ha sabido posicionarse como la favorita en muchos países del mundo. Ahora, con el estreno de la octava y última temporada de la serie de HBO, muchos buscan cómo ver los episodios en la comodidad de una aplicación móvil.

Plataformas de contenido por streaming como Netflix, para películas y series, o Crunchyroll, para ver animes, han tenido mucho éxito por la facilidad que ofrecen de ver su contenido en dispositivos móviles o hasta en Smart Tv. En el caso de Game of Thrones, esta también ha sido agregado al catálogo de una aplicación específica: HBO GO.

HBO GO es la aplicación móvil por excelencia del canal de televisión. En ella podemos ver todas las temporadas de Game of Thrones, junto a muchas otras series y películas exclusivas de la compañía que se unen al paquete grupal de pago.

No es raro ver que una serie, juego o película esté disponible exclusivamente en una sola plataforma, y este fue el caso de Game of Thrones. La misma solo pudo ser vista a través del aplicativo móvil del canal de televisión de manera legal, aunque con el tiempo abrieron también otras opciones que aquí listaremos:

HBO GO

La aplicación por excelencia para ver Game of Thrones de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos. La nueva temporada 8 de GOT da inicio el 14 de abril de 2019 y cada semana estrenará un nuevo episodio.

HBO Now

Mientras que la anterior era un aplicativo móvil para celulares o tabletas, este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de Game of Thrones.

Amazon Prime Video

Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Game of Thrones con contenido exclusivo, pero la verdad es que la misma utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.

Hulu



El mayor competidor de Netflix para transmitir contenidos por Internet también cuenta con una alianza especial con HBO. El canal está disponible para disfrutar todo su contenido a través de su aplicación oficial. La temporada 8 de Game of Thrones también se encuentra listada en la parrilla de estrenos.

Movistar Plus

El paquete completo de Movistar incluye canales como HBO, Fox Premium y muchas otras productoras de series originales que los más fanáticos quisieran tener en su paquete. Sin embargo, en algunos países este servicio de Movistar Plus no tiene la posibilidad de transmitir Game of Thrones y menos la última temporada.

Roku Channel

Al igual que otras opciones de la lista, Roku Channel tiene una alianza con HBO para poder retransmitir su contenido en alta calidad, sin retrasos y sin necesitar la suscripción de ambas plataformas. En este momento, la aplicación de Roku no es compatible con todos los dispositivos, pero podría ser una gran opción si funciona en tu celular o tableta favorita.