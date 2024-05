Hace mucho tiempo atrás, Giuliana Rengifo, reconocida figura del espectáculo y la música, confesó haber mantenido un romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de la destacada periodista Magaly Medina. Si bien este tema quedó un poco en el pasado, la artista pronto revivirá dicho capítulo de su vida en una entrevista para el podcast “Hablando con la Yaha” de Yahaira Plasencia.

Según se pudo ver en un adelanto de la entrevista, la cantante de cumbia no solo reafirmará que tuvo un affaire con el notario cuando este estaba separado de la conductora de televisión, sino que también ofrecerá detalles inéditos de tal amorío, los cuales prometen dejar boquiabiertos a muchos de sus seguidores.

¿QUÉ REVELÓ GIULIANA RENGIFO SOBRE SU SUPUESTO ROMANCE CON ALFREDO ZAMBRANO, ESPOSO DE MAGALY MEDINA?

Entre los detalles impactantes que Giuliana Rengifo contará sobre su presunto romance con Alfredo Zambrano, está el hecho de haber revisado minuciosamente la casa del notario para asegurarse de que no hubiera rastros de Magaly Medina, quien era expareja en ese entonces. “Yo revisé cada rincón de su casa para cerciorarme que no hubiera nada de ella”, se le escucha comentar en el adelanto de su entrevista.

Asimismo, la artista enfatizó que si su romance con Alfredo Zambrano ocurrió en un período en el que él estaba separado, no debería ser motivo de malestar para Magaly Medina ni para nadie más. Reflejando su postura frente a la situación y su disposición a defender sus acciones, agregó la siguiente frase: “Lo que no fue en tu año, que no te haga daño, y si te pica, ráscate”.

Por otro lado, respecto a la popular “Urraca”, Rengifo la acusó de difamación e indicó que tiene pruebas que respaldan sus afirmaciones. Además, luego mencionaría que no considera a Magaly como su amiga, aunque tampoco su enemiga. “Yo no le quité nada, más bien se lo devolví”, agregó entre risas, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible enemistad entre ambas.

¿QUÉ HABÍA DECLARADO ANTERIORMENTE GIULIANA RENGIFO SOBRE SU ROMANCE CON ALFREDO ZAMORANO?

En declaraciones anteriores, Giuliana Rengifo había revelado que el notario Alfredo Zambrano comenzó a cortejarla hace aproximadamente ocho años, en un período en el que él estaba solo, tras haberse distanciado de Magaly Medina. En esta línea, Rengifo resaltó que ella no intervino en una relación establecida, sino que fue objeto de las atenciones del notario en un momento en que él se encontraba separado.

La cantante describió el romance como una experiencia bonita, pero con el tiempo se dio cuenta de que no tenía futuro como una relación formal. A pesar de ello, destacó los momentos felices y los gestos de cariño que compartieron durante ese tiempo, enfatizando que prefirió dejarlo como una experiencia positiva, según recoge Infobae Perú.

Por otro lado, Giuliana Rengifo afirmó que Ney Guerrero sabía del romance que mantenía con Alfredo Zambrano y le aconsejó que no lo revelara, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de enfrentarse a Magaly Medina. A pesar de la presión de Guerrero para negar la relación, Rengifo reconoció que no debería haberlo hecho, pero enfatizó que no consideraba haber cometido ningún error al mantener en secreto su relación con Zambrano.