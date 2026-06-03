Santa Monica Studio ha roto el silencio para presentar el próximo gran capítulo de una de las franquicias más exitosas de los videojuegos: God of War Laufey. Esta nueva entrega principal dejará de lado temporalmente la perspectiva de Kratos para ponernos en la piel de uno de los personajes más fascinantes y misteriosos de la saga nórdica: Faye. A continuación, te contamos todos los detalles desvelados por Grace Orlady (Directora de Comunicaciones) y el equipo de desarrollo sobre la historia, el combate y el nuevo mundo que exploraremos.

Tráiler oficial de God of War Laufey

¿De qué trata God of War Laufey? Historia y sinopsis

Se suponía que la muerte era el final, pero para Laufey (Faye), guerrera y esposa de Kratos, una nueva aventura está a punto de comenzar. Tras despertar inesperadamente en una tierra desconocida después de su funeral, Faye descubre que los planes que dejó preparados para proteger a Kratos y Atreus están en grave peligro.

Para salvar a sus seres queridos, la Guardiana de los Gigantes deberá luchar a través del Everywhen (el “Siempre-cuando”), el más allá de los dioses donde deidades despiadadas de distintas mitologías compiten por el poder en una tierra desbordante de magia peligrosa.

El Everywhen: Así es el nuevo y misterioso ‘Más Allá’ de los dioses

Una de las preguntas más grandes de God of War Ragnarök giraba en torno a la obsesión de Odín por descubrir qué había más allá de la muerte de los mortales. God of War Laufey responde directamente a esa incógnita explorando qué pasa con los dioses cuando mueren.

Un crisol de mitologías: Sekhmet y Begtse confirmados

El Everywhen es el punto de origen y el destino final de toda la magia del universo. Se trata de un reino trascendental donde colisionan criaturas y deidades de diferentes culturas, y no precisamente de forma pacífica. Santa Monica Studio ya ha confirmado la aparición de dos dioses que no recibirán a Faye con los brazos abiertos:

Sekhmet: La temible deidad de la mitología egipcia.

La temible deidad de la mitología egipcia. Begtse: El imponente dios de la guerra de la mitología tibetana/mongola.

Faye tendrá que desentrañar los secretos de este paraíso convertido en prisión si quiere encontrar el camino de regreso a casa.

Jugabilidad de God of War Laufey: Combinando la era griega y la nórdica

El equipo de desarrollo, liderado por la Directora de Juego Ariel Lawrence y el Jefe Creativo Cory Barlog, ha buscado mantener los pilares de la saga (combate brutal, exploración rica y una historia profunda), pero dándole a Faye una identidad única.

La jugabilidad de God of War Laufey se define como una fusión perfecta: toma la movilidad, fluidez y el combate aéreo de la era griega (Kratos clásico) y los combina con el enfoque de cámara, diseño de mundo y peso emocional de la era nórdica.

Agilidad letal y combate vertical

A diferencia de la fuerza pesada de Kratos, Faye destaca por su velocidad, control y un ritmo implacable. El juego introduce una gran fluidez para transicionar los combos entre el suelo y el aire sin detener la acción, otorgando una respuesta hiperreactiva a los controles que añade nuevas capas de estrategia ofensiva y defensiva.

Armas y habilidades: La Mano Dorada de los Jötnar

Faye demostró en el Lore de los juegos anteriores ser capaz de rivalizar en fuerza con el mismísimo Thor. En esta entrega, expandirá su arsenal con mecánicas completamente nuevas.

Una espada legendaria: Aunque en el pasado fue la dueña original del Hacha de Leviatán, en el Everywhen Faye empuñará una devastadora espada custodiada por una orden ancestral, permitiéndole desatar ataques de velocidad vertiginosa.

Aunque en el pasado fue la dueña original del Hacha de Leviatán, en el Everywhen Faye empuñará una devastadora espada custodiada por una orden ancestral, permitiéndole desatar ataques de velocidad vertiginosa. Manipulación de almas: Como la “Mano Dorada” de los Gigantes, su magia se verá amplificada en este reino. Faye podrá golpear a los enemigos con su palma dorada para separar literalmente el alma de sus cuerpos, permitiendo al jugador atacar el alma de forma directa o proyectarla contra otros enemigos para encadenar combos.

Los nuevos compañeros de viaje en el reparto

Faye no estará sola en su travesía por el Everywhen. En esta ocasión, la actriz Deborah Ann Woll regresa para liderar el elenco de voz dando vida a Faye, y estará acompañada por dos nuevos aliados: