Gonzalo Núñez es uno de los periodistas que es conocido por sus polémicas declaraciones. Y, en esta nueva oportunidad, el comunicador ha vuelto a dar que hablar por un comentario en particular. El popular ‘Gonza’ le hizo una broma pesada a Erick Osores, su compañero en el programa “Erick y Gonzalo”, y provocó la reacción de los los fanáticos de dicho espacio. Aquí te contamos qué dijo exactamente.

Gonzalo Núñez le hace broma pesada a Erick Osores y genera reacciones de todo tipo en redes: “Pensé que me estabas guiñando el ojo”

En medio de una conversación en “Erick y Gonzalo”, Núñez hizo un comentario irónico en alusión al problema en el ojo que tiene Osores, provocado por la enfermedad con la que tuvo que lidiar en su momento y que lo alejó por largo tiempo del periodismo deportivo.

“¿Me estás guiñando el ojo o cómo es?”, le preguntó Gonzalo a Erick, quien solo atinó a responder “Tengo mi ojito que se me cae”. “Ah, pensé que me estabas guiñando el ojo”, volvió a decir Núñez.

Cómo reaccionaron las redes sociales a la broma pesada de Gonzalo Núñez

“Y si lo dices HH, seguro los funan”, “No me pareció la broma, por más que sea su amigo”, “La generación de cristal llorando”, “Son amigos, no pasa nada”, “Qué frío el ‘Castor’”, son algunos de los comentarios que aparecieron en las distintas redes sociales.

Erick Osores recordó cuando Jefferson Farfán maltrató a Daniel Peredo en Rusia: “Me quedé sorprendido”

En el programa “Erick y Gonzalo”, Osores contó que Farfán trató déspotamente a Peredo. Esto se dio cuando el periodista viajó a Rusia para presenciar el sorteo del Mundial 2018 y, según lo relatado, el popular ‘Cabezón’ tuvo la intención de convencer al entonces futbolista para entrevistarlo. “Me dice ‘le voy a decir para hacer una entrevista’”, mencionó Osores.

“Le dijo ‘No,no,no, no puedo’ y se pasó de largo”, fue la respuesta de Farfán, señaló Erick Osores. “Peredo siempre le daba para adelante a Farfán, le hacía unas reverencias a sus goles, extraordinarias, era el relato, Daniel se le acerca a Farfán esperando que sea recíproco”, agregó el también conductor de Fútbol en América.

¿Qué más dijo Erick Osores sobre la incómoda situación que vivió Daniel Peredo?

Por último, Erick recriminó duramente a Farfán por dicha actitud. “Me quedé sorprendido, a mí no me gustó lo que vi, porque tú le puedes decir, ‘no puedo, disculpa u otro momento, estoy ocupado’, pero estás en Rusia, te has cruzado el mundo, el hombre es tu relator, te ha gritado todos tus goles, a mí no me des la nota, pero a él sí”.

¿Qué dijo Erick Osores sobre el problema que padece en el ojo?: “Pensé que era mi TOC”

Mediante su programa “Erick y Gonzalo” de YouTube, el periodista deportivo no dio detalles específicos sobre la enfermedad que padeció, pero explicó que su ojo derecho se encuentra en mal estado debido a que tiene uno de sus nervios caído. Para no alarmar a sus seguidores, precisó que está recuperándose.

“Ya pasó mi situación, lo que quiero es trabajar. Debo recuperarme, tengo el ojo malo. El nervio se me ha caído. Pensé que era mi TOC, pero es un nervio que me lleva a cerrar el párpado. Me molesta, pero me coloco unas gotas”, explicó Osores.