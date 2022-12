El Mundial Qatar 2022 no solo trae emociones y alegrías, sino, lamentablemente, arrastra hoy en día, una triste noticia que apenó a más de un profesional de la comunicación. Se trata de la muerte de Grant Wahl, periodista deportivo que falleció durante el partido entre Argentina y Países Bajos. ¿Qué es lo que se sabe sobre esta repentina pérdida? En esta nota te contaremos los detalles que debes conocer al respecto.

QUÉ ES LO QUE SE SABE DE LA MUERTE DE GRANT WAHL EN EL MUNDIAL QATAR 2022

El periodista deportivo Grant Wahl, una gran referencia del fútbol en Estados Unidos, falleció este viernes a los 48 años mientras cubría el Mundial Qatar 2022.

Medios estadounidenses aseguraron que Wahl sufrió un colapso durante su cobertura del encuentro de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

Por ahora no se conoce la causa concreta de su fallecimiento. Sin embargo, según información de CNN, un testigo le relató que el reportero “colapsó” en el área de prensa mientras cubría el partido Argentina-Países Bajos en la Copa del Mundo.

“La familia entera del fútbol en EE.UU. tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, dijo en un comunicado la Federación de Fútbol de Estados Unidos. (USSF).

“Los fans del fútbol y del periodismo de la mejor calidad sabíamos que siempre podíamos contar con que Grant entregara historias profundas y entretenidas sobre nuestro deporte y sus grandes protagonistas”, añadió.

En su cuenta de Twitter, donde tenía más de 850.000 seguidores, este respetado e influyente periodista de fútbol publicó a lo largo del viernes mensajes en directo sobre lo que sucedía tanto en el partido entre Argentina y Países Bajos como en el anterior entre Brasil y Croacia.

En su blog, Wahl explicó el pasado lunes que había tenido algunos problemas de salud en los últimos días y que recibió tratamiento en Qatar para lo que parecía ser una bronquitis.

“Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto”, dijo al contar que lo que parecía “un resfriado” pasó a ser algo “más severo” la noche del partido de octavos entre Estados Unidos y Países Bajos.

Grant Wahl ya se quejaba de “opresión en el pecho” durante el evento mundialista.

“Como si hubiera empeorado bastante en términos de la opresión en mi pecho, opresión, presión. Se sintió como algo muy aterrador, malo”, dijo Wahl en directo.

Wahl dijo que experimentó una “rendición involuntaria de mi cuerpo y mi mente” después del partido entre Estados Unidos y Países Bajos el 3 de diciembre.

“Este no es mi primer Mundial. He hecho ocho de estos en el lado de estos hombres. Y así, me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo, y se trata solo de encontrar una manera que te permita hacer tu trabajo”, mencionó respecto al mal que posteriormente le provocó la muerte.

QUIÉN ERA GRANT WAHL

Grant Wahl fue un periodista deportivo estadounidense y analista de fútbol de CBS Sports, mejor conocido por haber sido editor principal de Sports Illustrated y corresponsal de Fox Sports. También fue autor del libro The Beckham Experiment (2009).

En 1996, Wahl comenzó su carrera trabajando con el Miami Herald como pasante. A partir de ahí, se unió a Sports Illustrated en noviembre de 1996, cubriendo baloncesto universitario y fútbol.

En su carrera, Wahl ha informado sobre 12 torneos de baloncesto de la NCAA, ocho Copas Mundiales de la FIFA y cuatro Juegos Olímpicos.

Wahl obtuvo elogios de la crítica por primera vez por su historia de portada “¿Dónde está papá?” (1998), que documentó el creciente número de hijos ilegítimos nacidos de atletas profesionales. Desde entonces, ha escrito numerosos artículos de portada y perfiles sobre atletas. Además, Wahl ha recibido cuatro premios Magazine Story of the Year otorgados por la U.S. Basketball Writers Association.

En octubre del 2000, Wahl fue ascendido al puesto de escritor senior en Sports Illustrated. Wahl cubrió principalmente fútbol tanto para la revista como para SI.com.

El 5 de octubre del 2021, Wahl se unió a CBS Sports, donde se convirtió en analista de la cobertura de los partidos de fútbol de la CONCACAF, así como consultor editorial para documentales de fútbol que se transmiten en Paramount+.

Mientras seguía a Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Wahl se vio envuelto en una polémica en Qatar en torno a la prohibición de portar artículos que presentasen un arcoíris.

Wahl fue arrestado dentro de un estadio por culpa de la camiseta que llevaba puesta, mientras que un reportero de The New York Times que intentó informar sobre el incidente también fue arrestado por funcionarios cataríes.

El hecho no pasó a más luego de que llegasen representantes de la FIFA y de la misma seguridad del estadio, quienes le pidieron disculpas por el mal rato.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Es la tercera vez que el torneo se disputa en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.