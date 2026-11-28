En muchas familias del mundo es habitual que las personas cierren la puerta de su vivienda con llave, con el objetivo de sentirse más seguros ante cualquier acto delictivo o simplemente por costumbre. De hecho, estudios psicológicos señalan que esta práctica genera una mayor sensación de control, reduce la ansiedad y la percepción de riesgo, y contribuye a proteger la privacidad y las pertenencias del hogar. En ese sentido, una advertencia de los bomberos ha llamado la atención de los internautas, ya que exhorta a evitar este hábito que podría poner en riesgo la seguridad del hogar. Ante ello, los especialistas recomendaron adoptar otras medidas sencillas que podrían ayudar a proteger la vida y prevenir posibles accidentes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LOS BOMBEROS RECOMIENDAN NO DEJAR LA LLAVE PUESTA EN LA CERRADURA AL DORMIR?

De acuerdo con el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, recomiendan no cerrar con llave la puerta y dejarla puesta, sobre todo, durante la noche debido a que puede dificultar el acceso en una emergencia médica, ya sea en el caso de personas mayores que viven solas y sufren caídas o descompensaciones. Y es que, el principal inconveniente, según especialistas, es que la mayoría de las cerraduras impide abrir la puerta desde el exterior cuando la llave permanece colocada por dentro. Además, advierten que mantenerla girada de forma permanente puede acelerar el desgaste del mecanismo.

De hecho, los bomberos indican que realizar este hábito no incrementa de manera significativa la seguridad, ya que una cerradura puede ser vulnerada con las herramientas adecuadas por los delincuentes. En tanto, los bomberos de Burgos también recomiendan mantener cerradas las puertas interiores sin cerrojo, ya que esta medida ayuda a contener un incendio, retrasa la propagación del fuego y facilita una evacuación o el acceso de los equipos de emergencia. Por ello, piden instalar cerraduras con pomo giratorio interior o antipánico, pues permiten asegurar la puerta desde el interior sin necesidad de usar la llave, conforme comparte OkDiario.

¿CÓMO LIMPIAR DE MANERA CORRECTA EL INODORO?

A través de un artículo compartido por OkDiario, el ingeniero químico Diego Fernández recomendó que, para realizar una buena limpieza en el inodoro, es indispensable retirar primero la suciedad visible y realizar la desinfección después, cuando sea necesario. Por su parte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el agua y el jabón o detergente permiten eliminar la mayoría de los gérmenes. Asimismo, aplicar lejía o desinfectante sobre superficies sucias puede reducir su eficacia debido a la presencia de materia orgánica.

De esta manera, el profesional indicó que un método eficaz de limpieza comienza con la eliminación de la suciedad visible y la aplicación de un producto específico para el baño. Una vez enjuagados los residuos, se debe aplicar el desinfectante siguiendo las indicaciones del fabricante y respetar el tiempo de acción establecido en la etiqueta. Así, dejó en claro que una regla fundamental es no mezclar productos de limpieza, como lejía con otros desinfectantes, ya que pueden liberar gases peligrosos. Por ello, instó a mantener una buena ventilación y no aplicar lejía en el inodoro mientras queden restos de otros productos.

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