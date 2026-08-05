Por Redacción EC

Hay quienes llegan a casa y lo primero que hacen es saludar a su perro o a su gato como si esperaran una respuesta. Les cuentan cómo estuvo su día, les piden consejo en voz alta o incluso les hacen preguntas sabiendo que el silencio será la única contestación. Lejos de ser una costumbre extraña, este tipo de interacción refleja la estrecha conexión emocional que muchas personas desarrollan con los animales que forman parte de su vida. Para la psicología, hablar con una mascota no es simplemente una muestra de cariño. Detrás de ese hábito pueden esconderse características relacionadas con la forma en que una persona experimenta sus emociones, construye vínculos y enfrenta la soledad. Diversos especialistas han analizado este comportamiento, entre ellos el periodista y divulgador Lachlan Brown, fundador de Hack Spirit, quien recopiló distintas investigaciones sobre el tema y concluyó que este hábito suele aparecer en personas con rasgos emocionales muy marcados.