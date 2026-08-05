Hay quienes llegan a casa y lo primero que hacen es saludar a su perro o a su gato como si esperaran una respuesta. Les cuentan cómo estuvo su día, les piden consejo en voz alta o incluso les hacen preguntas sabiendo que el silencio será la única contestación. Lejos de ser una costumbre extraña, este tipo de interacción refleja la estrecha conexión emocional que muchas personas desarrollan con los animales que forman parte de su vida. Para la psicología, hablar con una mascota no es simplemente una muestra de cariño. Detrás de ese hábito pueden esconderse características relacionadas con la forma en que una persona experimenta sus emociones, construye vínculos y enfrenta la soledad. Diversos especialistas han analizado este comportamiento, entre ellos el periodista y divulgador Lachlan Brown, fundador de Hack Spirit, quien recopiló distintas investigaciones sobre el tema y concluyó que este hábito suele aparecer en personas con rasgos emocionales muy marcados.

Una sensibilidad que va más allá de las palabras

Uno de los aspectos que más se repite entre quienes mantienen este tipo de conversaciones con sus mascotas es la capacidad para comprender las emociones ajenas. Estas personas suelen percibir con facilidad cambios en el comportamiento de quienes las rodean y muestran una gran disposición para brindar apoyo cuando alguien lo necesita.

Esa sensibilidad también se traslada a los animales. Un pequeño cambio en la actitud de un perro o un gato puede ser suficiente para que detecten que algo no anda bien, fortaleciendo un vínculo basado en la observación, la cercanía y el afecto constante.

Personas que entienden y regulan mejor sus emociones

Otro rasgo frecuente es el desarrollo de una elevada inteligencia emocional. Según Brown, quienes acostumbran conversar con sus mascotas suelen reconocer con mayor facilidad lo que sienten y encuentran formas saludables de expresar sus emociones sin reprimirlas.

Esta idea coincide con los planteamientos del psicólogo Daniel Goleman, quien sostiene que la inteligencia emocional influye en la manera en que las personas manejan sus relaciones y enfrentan las experiencias cotidianas. En ese contexto, interactuar con una mascota puede convertirse en un espacio de calma, confianza y bienestar emocional.

La soledad no siempre significa sentirse solo

Pasar tiempo sin compañía no representa un problema para quienes encuentran en sus mascotas una presencia reconfortante. Brown relata que, durante algunos de los momentos más difíciles de su vida, su perro Max se convirtió en un apoyo silencioso que le permitió atravesar situaciones complejas con mayor serenidad.

Esa experiencia lo llevó a concluir que muchas personas descubren en sus animales de compañía una relación que reduce la sensación de aislamiento y les ayuda a disfrutar los momentos de tranquilidad sin experimentar necesariamente sentimientos de soledad.

Un vínculo construido sobre el afecto genuino

Más allá de cualquier explicación científica, hablar con una mascota es una muestra de la profunda relación que puede existir entre un ser humano y un animal. Para millones de personas, perros y gatos no ocupan un lugar secundario dentro del hogar, sino que forman parte de la familia y acompañan algunos de los recuerdos más importantes de sus vidas.

Por ello, la psicología sostiene que conversar con ellos no debe entenderse como una conducta extraña, sino como una expresión natural de afecto, empatía y conexión emocional. En muchos casos, esas palabras pronunciadas frente a una mascota terminan diciendo tanto sobre quien las expresa como sobre el vínculo especial que ambos han construido con el paso del tiempo.