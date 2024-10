Tras superar septiembre, donde no hubo ningún feriado nacional, los ciudadanos finalmente disfrutarán de días de descanso en octubre, exactamente entre este sábado 5 y el martes 8 de octubre, fechas en que se llevará a cabo un feriado largo.

Esto se debe gracias a que el martes 8 de octubre es feriado debido a la conmemoración del Combate de Angamos. Entonces, con el objetivo de tener un feriado largo, el gobierno decretó que el lunes 7 de octubre sea un día no laborable para el sector público, lo cual si se suma al sábado 5 y domingo 6, que son días habituales de descanso, será posible tener 4 días libres seguidos.

Si bien quedó claro que el próximo lunes será una fecha de descanso para los trabajadores de las entidades estatales, surge la interrogante sobre si los escolares también tendrán ese día como libre. A continuación, te contamos qué dijo el Ministerio de Educación (Minedu) al respecto.

¿HABRÁ CLASES EN LAS ESCUELAS EL SIGUIENTE LUNES 7 DE OCTUBRE?

De acuerdo con información a la que ha tenido acceso Infobae Perú a través de fuentes dentro del Ministerio de Educación, las actividades académicas en instituciones educativas estatales se suspenderán el próximo lunes. Por ende, los alumnos retomarán sus labores escolares el miércoles 9 de octubre.

No obstante, la situación variará en las instituciones educativas privadas, puesto que cada una determinará las medidas a implementar. A modo de ejemplo, los colegios Lord Byron y Reina del Mundo, ubicados en Lima, mantendrán sus labores escolares de manera regular, mientras que el colegio San Juan Bautista, en San Juan de Lurigancho, ha decidido suspenderlas.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES FERIADO EL 8 DE OCTUBRE?

El 8 de octubre se conmemora un aniversario más del Combate de Angamos. Se trata de un evento que se dio en plena Guerra del Pacífico, donde los ejércitos de Perú y Chile se enfrentaron entre 1879 y 1883.

En este combate fue capturado el monitor Huáscar, el buque de guerra más importante que tenía el Perú. Además, falleció el almirante Miguel Grau Seminario, considerado uno de los héroes más importantes de la historia republicana de nuestro país.

Él comandó el monitor Huáscar, con el que logró combatir la escuadra chilena -que era más poderosa- durante varios meses. Grau nunca se rindió y terminó cayendo el 8 de octubre de 1879 en la batalla de Angamos ante dos unidades de Chile.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024?

Lunes 7 Octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 Octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 Noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 6 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 Diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 Diciembre: Navidad

Lunes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 Diciembre: Día no laborable para el sector público

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos.

Los feriados son días festivos nacionales en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Estos son descansos remunerados que no se compensan.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y están dirigidos al sector público. Será decisión del sector público si acatan la medida. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.