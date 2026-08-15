Por Redacción EC

En medio del invierno que atraviesa el Perú, diversos distritos de Lima Metropolitana y regiones siguen experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúan realizando un monitoreo permanente de este evento climático natural, debido a que este mantiene actualmente un estado de alerta oficial. Así, ante la preocupación de diversos sectores por las posibles afectaciones, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se pronunció sobre un eventual desabastecimiento de agua que podría afectar a más de un ciudadano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.