En medio del invierno que atraviesa el Perú, diversos distritos de Lima Metropolitana y regiones siguen experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúan realizando un monitoreo permanente de este evento climático natural, debido a que este mantiene actualmente un estado de alerta oficial. Así, ante la preocupación de diversos sectores por las posibles afectaciones, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se pronunció sobre un eventual desabastecimiento de agua que podría afectar a más de un ciudadano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SEDAPAL SOBRE UNA POSIBLE ESCASEZ DE AGUA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO?

Ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño hacia finales de 2026, sectores como la agricultura, infraestructura, comercio y manufactura, entre otros, han expresado su preocupación, especialmente ante un eventual escenario de escasez de agua potable en la capital peruana. Sin embargo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima informó que se garantiza el abastecimiento de este importante liquido en las familias peruanas, ya que están llevando a cabo un plan de prevención y reforzamiento de su infraestructura hidráulica ante los impactos del evento climático.

Eso no es todo, pues, Sedapal anunció que ejecutará trabajos de descolmatación en el río Rímac para retirar obstáculos, proteger la infraestructura de captación y disminuir el riesgo de desbordes, la cual no solo podría perjudicar a la población, sino también a los vehículos. Asimismo, instalará 60 pantallas de filtración artificial con el propósito de incrementar la disponibilidad de agua subterránea y asegurar el abastecimiento durante los periodos de bajo caudal, como parte de las acciones de prevención frente a El Niño, conforme comparte Exitosa.

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú 21.