A solo unos días de las celebraciones navideñas, un cambio inesperado en las condiciones atmosféricas ha puesto en alerta a la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que el Anticiclón del Pacífico Sur ha empezado a desplazar el brillo solar característico del inicio del verano para dar paso a un escenario de humedad y vientos intensos.

Este fenómeno, que se manifiesta con fuerza desde este fin de semana, amenaza con extender su influencia sobre la capital y diversas regiones del litoral durante las próximas jornadas. Ante la incertidumbre de quienes ya planean sus reuniones de Nochebuena, las proyecciones meteorológicas sugieren un panorama de cielos cubiertos y ráfagas que podrían alterar la percepción térmica habitual. Descubre cómo este sistema atmosférico impactará en el clima de las fiestas.

¿HABRÁ FRÍO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL PERÚ?

Si bien el organismo meteorológico no ha emitido un pronóstico específico para Nochebuena y Navidad, la interpretación de los datos actuales sugiere unas fiestas menos cálidas de lo esperado. Al ser el Anticiclón del Pacífico Sur un sistema que transporta masas de aire frío y húmedo, es muy probable que la sensación térmica se mantenga fresca durante las festividades.

Se prevé que la nubosidad y las lloviznas matutinas se prolonguen, lo que obligaría a los peruanos a recibir la Nochebuena con un abrigo ligero, especialmente en distritos cercanos al mar donde la humedad será más penetrante.

Fiestas navideñas. | Foto: joel Alonzo/GEC / Joel Alonzo

¿CÓMO ALTERARÁ EL ANTICICLÓN EL CLIMA EN LAS PRÓXIMAS HORAS?

La presencia de este sistema, que gira de forma antihoraria frente a nuestras costas, provocará una serie de variaciones climáticas que interrumpirán el sol de verano. Cabe destacar que estos cambios responden a una reciente alerta oficial emitida para el periodo del 20 al 22 de diciembre, donde se espera que el fenómeno alcance su mayor actividad. Durante estos días, se prevé un refuerzo de la humedad con la formación constante de neblina y niebla en las primeras horas. Asimismo, los cielos grises serán la constante, impidiendo el paso directo de la radiación solar y generando lloviznas ligeras en diversos puntos del litoral debido a la saturación de partículas de agua en el aire.

¿QUÉ TAN FUERTES SERÁN LOS VIENTOS Y QUÉ PRECAUCIONES TOMAR?

El especialista del Senamhi, David Garay, ha indicado que nos encontramos bajo un aviso de nivel amarillo, lo que implica eventos de intensidad moderada. Las corrientes de aire alcanzarán velocidades considerables, oscilando entre los 32 y 35 km/h en gran parte de la costa, mientras que en Ica se podrían superar los 45 km/h.

Ante este escenario, es vital proteger las viviendas, especialmente aquellas con techos de materiales ligeros:

Aseguramiento de coberturas: Es imperativo fijar las planchas de calamina o fibrocemento con pernos y ganchos adecuados; evite usar piedras o ladrillos, ya que pueden ser lanzados por el viento.

Es imperativo fijar las planchas de calamina o fibrocemento con pernos y ganchos adecuados; evite usar piedras o ladrillos, ya que pueden ser lanzados por el viento. Limpieza de azoteas: Se deben retirar macetas, maderas o tendederos que puedan ser arrastrados.

Se deben retirar macetas, maderas o tendederos que puedan ser arrastrados. Protección personal: Manténgase alejado de árboles, postes de luz o carteles publicitarios inestables.

Manténgase alejado de árboles, postes de luz o carteles publicitarios inestables. Seguridad vial: En regiones como Arequipa, se debe tener precaución por el levantamiento de polvo que reduce la visibilidad en carreteras durante la tarde.

¿CUÁLES SON LAS REGIONES QUE PERMANECEN BAJO ALERTA?

El monitoreo del Senamhi indica que el fenómeno tiene un alcance amplio, afectando prácticamente a todo el corredor costero del país. Las zonas que deben mantenerse atentas a los cambios meteorológicos incluyen Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca en el norte. En la zona central, la alerta rige para Áncash, Lima y la Provincia Constitucional del Callao, mientras que en el sur el aviso comprende a las regiones de Ica y Arequipa, según informa el diario La República.

