Son miles de adultos mayores que continúan cobrando, hasta ahora, sus aportes que realizaron durante años al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), ya sea a través de la lista de beneficiarios, como la número 21 u otros reintegros. Sin embargo, en las últimas semanas ha cobrado relevancia la posible aprobación de nuevos padrones de pago para los fonavistas. Ante ello, tras concluir con la entrega del presente listado, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú anunció una buena noticia: una posible devolución del Reintegro 4 y la Lista 22, a través del Banco de la Nación, beneficiándose más de 73.000 exaportantes en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE DEVOLUCIÓN DEL REINTEGRO 4 Y LISTA 22 DEL FONAVI?

En el marco del proceso de pago de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a nivel nacional, el representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Jorge Milla, dio una entrevista a La República para brindar más detalles sobre la llegada oficial del Reintegro 4. Según el vocero, más de 73.000 adultos mayores, que no recibieron ningún tipo de pago en los grupos del 1 al 19, serán los beneficiarios a partir de agosto de 2025.

Además, se aplicarán ciertos criterios etarios, es decir, que podrán formar parte del beneficio las personas vivas que no tengan más de 68 años hasta el 31 de julio de 2025 y los fonavistas fallecidos que hayan alcanzado los 89 años o más, favoreciendo a sus herederos. “Así es, el grupo reintegro 4 será a un grupo de 73 000 fonavistas que no estuvieron en las listas de pago del 1 al 19 y no cobraron en las listas reintegro anteriores, cuya edad al 31 de julio de este año sea de 68 años a más y fallecidos de 89 a más”, explicó.

El representante de la Fenaf Perú anunció que el Reintegro 4 se entregará en agosto de 2025.

Es importante mencionar que, de acuerdo con declaraciones del vocero de la Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc del Fonavi para Infobae, el pago del Reintegro 4 se tenía previsto que se cancelara en julio para un grupo de adultos mayores. No obstante, debido a la falta de presupuesto, se estableció que el pago se aplace hasta agosto. Asimismo, en cuanto a la Lista 22 se entregaría antes de finalizar el año o “hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas presupueste recursos”.