La jornada avanza entre preparativos y expectativas, mientras las autoridades afinan las medidas para facilitar la participación ciudadana en las actividades programadas durante la visita del papa León XIV. El ministro explicó que la intención es abrir un espacio para que la población pueda acercarse a los actos previstos. La decisión, sin embargo, busca mantener un equilibrio con el ritmo habitual de la ciudad. En ese escenario, las autoridades evalúan cómo garantizar la asistencia sin alterar de manera significativa la rutina. La medida apunta así a conciliar la celebración religiosa con las responsabilidades cotidianas.

Mientras se acerca la visita, el desafío queda planteado en las calles: permitir que miles de personas participen sin detener por completo las actividades productivas. El ministro remarcó que las disposiciones deberán considerar ambos aspectos antes de su aplicación. La idea es que la ciudadanía pueda vivir este acontecimiento sin que ello represente un impacto mayor para trabajadores y empresas. Así, entre la expectativa por la llegada del pontífice y el movimiento económico diario, las autoridades buscan encontrar un punto de equilibrio. Una decisión que deberá armonizar la participación popular con la continuidad de las labores.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se manifestó sobre los tres días no laborables

La llegada del papa León XIV al Perú comienza a dibujar un escenario de preparativos y decisiones en las oficinas del Gobierno. Aunque se contemplan medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia las actividades previstas, por ahora no se plantea declarar tres días de feriado. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, precisó que la posibilidad de establecer jornadas no laborables continúa bajo evaluación. La expectativa por la visita crece mientras el Ejecutivo busca definir una fórmula que permita la participación de los fieles. El desafío está en facilitar el encuentro con el pontífice sin alterar por completo el ritmo habitual del país.

La discusión sobre los días de descanso avanza junto con la organización de las actividades públicas que acompañarán la visita. La propuesta busca favorecer el traslado de los ciudadanos, pero sin convertir la llegada de León XIV en tres jornadas consecutivas de paralización laboral. Sheput también puso sobre la mesa el panorama de los feriados nacionales y sostuvo que este año no se contempla reducir su cantidad. Cualquier modificación, explicó, requeriría primero un análisis y una eventual delegación de facultades para cambiar el calendario. Mientras tanto, el Gobierno continúa evaluando cómo equilibrar la participación ciudadana con la continuidad de las actividades productivas.

La propuesta de los tres días no laborables todavía se encuentra bajo análisis dentro del Consejo de Ministros

La posible declaración de tres días de feriado por la llegada del papa León XIV al Perú aún permanece sobre la mesa, pero lejos de ser una decisión tomada. El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aclaró que la propuesta continúa siendo evaluada dentro del Consejo de Ministros. Frente a las versiones difundidas, el ministro descartó que el Gobierno haya aprobado ya un descanso prolongado. La expectativa crece mientras las autoridades buscan definir una medida que responda a la magnitud de la visita. Por ahora, el calendario laboral permanece sin cambios confirmados.

En medio de la discusión, Sheput explicó que el Ejecutivo analiza una fórmula que permita a los peruanos desplazarse para participar en las actividades programadas junto al pontífice. La intención, según precisó, es facilitar el encuentro con León XIV sin generar dificultades para el desarrollo de las actividades productivas. Así, la decisión deberá encontrar un punto de equilibrio entre la participación ciudadana y la continuidad laboral. Mientras el Consejo de Ministros estudia las alternativas, la posibilidad de tres feriados consecutivos sigue siendo solo una propuesta. La definición final dependerá de lo que acuerde el Ejecutivo.

Se evalúa distintas opciones para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante el recorrido del Papa

Mientras crece la expectativa por la llegada de León XIV, el Gobierno afina una respuesta ante la concentración de ciudadanos que acompañará las actividades papales. La posibilidad de establecer un feriado todavía no está definida, pues el Ejecutivo también contempla jornadas no laborables u otras alternativas. El canciller Carlos Espá confirmó que distintas fórmulas se encuentran bajo evaluación para facilitar el desplazamiento de los fieles. Entre las opciones aparecen uno o varios días de descanso, medios feriados y medidas aplicables únicamente en determinadas ciudades. La decisión dependerá finalmente de cómo se organice la agenda del pontífice.

El recorrido de León XIV se convierte así en una pieza clave para definir el calendario que adoptará el Gobierno. Espá explicó que las medidas estarán vinculadas tanto a las ciudades que visite como a las actividades previstas durante su permanencia en el país. Por ello, todavía no existe una fecha oficial para anunciar las jornadas que podrían modificarse. Mientras avanzan las coordinaciones, las alternativas permanecen sobre la mesa y ninguna ha sido confirmada. El Ejecutivo deberá resolver cómo facilitar la movilización de la población sin alterar innecesariamente las actividades habituales.

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