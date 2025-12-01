Desde hace algunos meses, un estudio acerca del Valle del Rift de África Oriental ha llamado la atención de la comunidad científica, debido a unas grietas que abrirían paso a dos nuevos océanos en el mundo. A pesar de que puede parecer insignificante, continúa separando ambas masas continentales (África y Asia) a un ritmo aproximado de medio milímetro por año, lo que significa que estos cambios solo serán perceptibles para las generaciones venideras. De esta manera, el Geophysical Research Letters publicó un nuevo estudio en la que explica los posibles riesgos en la zona y una advertencia global. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE PODRÍA GENERAR NUEVOS OCÉANOS EN ÁFRICA?

El continente africano está experimentando un notable proceso geológico que podría llevar a su división en dos partes. Este fenómeno es observable en la gran grieta conocida como el Rift de África Oriental, que se extiende a lo largo de 3.500 kilómetros, desde el Mar Rojo hasta Mozambique. Detectado por primera vez hace unos seis años, este desgarro es el resultado de fuerzas de extensión horizontal en la litosfera, que han causado que la capa más externa de la Tierra se estire, adelgace y eventualmente se rompa, formando el valle del Rift.

El proceso de formación del Rift comenzó hace unos 35 millones de años y está asociado con una serie de efectos geológicos, como actividad sísmica y vulcanismo. Según la investigadora Lucía Pérez Díaz, el debilitamiento continuo de la litosfera es provocado por una gran columna de manto que asciende bajo la grieta, conocida como “superolaje africano”. Este proceso inicial de ruptura continental tiene el potencial de crear una nueva cuenca oceánica si persiste y se desarrolla con éxito.

Aunque la fisura se está abriendo a un ritmo extremadamente lento, comparable al crecimiento de las uñas de los pies, los científicos como Cynthia Ebinger han señalado que el continente se está separando a una velocidad de aproximadamente 6,35 milímetros por año. Esto indica que, aunque la división de África no será inminente, eventualmente podría resultar en la formación de un nuevo océano, similar en tamaño al Mar Rojo o incluso convertirse en una versión más pequeña del Atlántico.

El Rift de África Oriental atraviesa varios países, incluyendo Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, la República Democrática del Congo, Kenia y Etiopía. Mientras la dinámica de las profundidades de la Tierra continúe permitiéndolo, esta grieta seguirá extendiéndose, y aunque aún faltan millones de años para que África se parta completamente, este fenómeno representa un fascinante testimonio del continuo cambio y movimiento de la superficie terrestre.

¿DÓNDE SE VERÍA EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL MUNDO?

Mediante sus plataformas digitales, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que próximamente se llevará a cabo un fenómeno jamás visto antes en el cielo. Se trata del denominado “eclipse del siglo”, que ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos. En esa fecha, cuando alcance su fase de totalidad, es decir, cuando la Luna cubra por completo al Sol, millones de personas en distintos países del mundo podrán disfrutar de este espectáculo astronómico, considerado el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Asimismo, durante aquel momento, esta trayectoria tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión significativa que, sin embargo, representa solo una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que cubren la superficie total del planeta. Por ello, solo algunos continentes, como Europa, África y el sur de Asia, podrán presenciar este eclipse solar. Según Eclipse Wise, el eclipse solar total pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

