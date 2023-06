Gran sorpresa causó en la comunidad de Internet el hackeo a la cuenta de YouTube de Ibai Llanos, reconocido streamer que a lo largo de estos años se ha sabido ganar el corazón y cariño de grandes y chicos. ¿Qué es lo que le pasó y qué tiene que ver con el famoso multimillonario Elon Musk, fundador de Tesla? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer en relación a este tema.

QUÉ PASÓ CON EL CANAL DE IBAI

El reconocido streamer Ibai Llanos se ha visto envuelto en un inesperado incidente luego de que su canal de YouTube, que cuenta con una base de 10,5 millones de suscriptores, fuera víctima de un hackeo. El popular creador de contenido no tardó en hacer pública la situación a través de sus redes sociales, generando gran revuelo entre sus seguidores.

El canal de YouTube de Llanos sufrió un robo de identidad que resultó en la aparición de numerosas referencias a Tesla, la destacada compañía de vehículos eléctricos liderada por Elon Musk. El logotipo y la imagen de portada fueron reemplazados por elementos alusivos a la marca automotriz. Además, se transmitió en directo un falso evento sobre el Tesla Cybertruck, donde se mostraba al multimillonario. Sin embargo, el video del Tesla Truck ya no se encuentra disponible y el canal del streamer en YouTube ha quedado completamente vacío de contenido.

Ante el descubrimiento de lo sucedido, Ibai Llanos utilizó su cuenta de Twitter para abordar el incidente de manera humorística, expresando su frustración y mencionando directamente a Elon Musk: “Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las narices, @elonmusk, me has jodido el domingo”. Su mensaje en la red social generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores y de la comunidad en línea en general.

Hasta el momento, se desconoce la forma en que se llevó a cabo el hackeo de la cuenta de Llanos, la cual alberga una serie de videos de sus transmisiones en Twitch, así como contenido exclusivo que sube a la plataforma. La incertidumbre también recae sobre la posibilidad de recuperar el contenido perdido y las posibles repercusiones que este ataque pueda tener en los ingresos del streamer.

El hackeo de canales de YouTube no es una situación nueva ni exclusiva de Ibai Llanos. En los últimos años, varios creadores de contenido han sido víctimas de ataques similares, lo que ha llevado a un aumento en las medidas de seguridad y protección de cuentas. A pesar de esto, los hackers siguen encontrando formas de vulnerar los sistemas y acceder a canales valiosos, como en el caso actual.

QUÉ TIENE QUE VER ELON MUSK EN LO QUE LE PASÓ AL CANAL DE IBA I

El canal del streamer Ibai Llanos fue hackeado y en su reemplazo se hicieron publicaciones que hacían relación a Tesla, la marca de autos cuyo dueño es Elon Musk. Si bien hasta el momento no se sabe si la reconocida marca del multimillonario tiene algo que ver, mucho se viene especulando sobre el tema.

Recordemos que Elon Musk viene generando gran polémica en Estados Unidos y en todo el mundo luego de que adquirió Twitter.

Los constantes episodios en los que ha alterado la tranquilidad de una figura pública y ha hecho de las suyas en la red social del ave azul podrían confirmar las sospechas de varios, aunque se conoce también que YouTube no se encuentra bajo la dirección de Elon Musk, por lo que también podría ser una acusación falsa relacionarlo con el caso que ha sufrido Ibai.

QUIÉN ES IBAI

Ibai Llanos es un destacado streamer, presentador y creador de contenido español. Nació el 26 de marzo de 1995 en Bilbao, España. Conocido simplemente como Ibai, se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la comunidad hispanohablante.

Su carrera comenzó como comentarista de fútbol en la plataforma de streaming Twitch, donde transmitía en vivo partidos de FIFA y otros videojuegos populares. Sin embargo, su carisma y sentido del humor lo llevaron a expandir su contenido y atractivo, conectando con una amplia audiencia de seguidores de todas las edades.

Con el tiempo, Ibai ha logrado importantes logros en su carrera, como organizar eventos en estadios deportivos, alcanzar récords de espectadores en sus transmisiones y entrevistar a destacadas personalidades del mundo del deporte y el entretenimiento. Su estilo cercano y entretenido ha conquistado a sus seguidores, y se ha convertido en un referente en la comunidad de streamers en español.

Además de su presencia en Twitch, Ibai ha expandido su influencia a otras plataformas de redes sociales, como YouTube, Twitter e Instagram, donde continúa cautivando a su creciente base de seguidores. Su autenticidad, carisma y variedad de contenido han sido clave para su éxito y popularidad en el mundo del streaming y el entretenimiento en línea.

QUÉ ES TESLA

Tesla es una reconocida compañía automotriz y de energía fundada en 2003 por Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning e Ian Wright. Con sede en Palo Alto, California, Estados Unidos, Tesla es conocida por su enfoque en la producción y venta de vehículos eléctricos de alta gama, así como por su innovación en tecnología y sostenibilidad.

La visión de Tesla es acelerar la transición global hacia la energía sostenible. La compañía ha revolucionado la industria automotriz al desarrollar vehículos eléctricos avanzados, como el Model S, el Model 3, el Model X y el Model Y. Estos automóviles eléctricos de Tesla han ganado popularidad debido a su rendimiento excepcional, su diseño elegante y su autonomía de conducción.

Además de los vehículos eléctricos, Tesla también está involucrada en la producción y desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía, como las baterías Powerwall y Powerpack. Estas baterías permiten a los hogares y las empresas almacenar energía renovable para su uso posterior, promoviendo así la adopción de fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Tesla ha sido un líder en la innovación tecnológica y ha desempeñado un papel fundamental en la popularización de los vehículos eléctricos en todo el mundo. Su enfoque en la movilidad sostenible ha inspirado a otros fabricantes de automóviles a seguir su ejemplo y ha contribuido al impulso global hacia un futuro más limpio y libre de emisiones.