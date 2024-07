Durante los trabajos de restauración en el Complejo Arqueológico Chan Chan, un equipo de investigadores del Ministerio de Cultura ha descubierto un hallazgo arqueológico sorprendente y sobrecogedor. En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber en torno a este importante tema que ha llamado la atención de la comunidad científica y el público en general.

¿QUÉ ES LO QUE SE SABE SOBRE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN?

Durante trabajos de restauración en el Complejo Arqueológico Chan Chan, específicamente en el Conjunto Amurallado Utzh An, los investigadores del Ministerio de Cultura encontraron restos óseos desarticulados de 11 individuos. Estos restos fueron hallados en el muro perimetral este del expalacio Gran Chimú, junto a adornos de la cultura Chimú como tres pares de orejeras, dos collares de cuentas (chaquiras) y conchas Spondylus. La directora del proyecto, Sinthya Cueva, señaló que estos hallazgos probablemente pertenecieron a individuos de alto rango administrativo de la época Chimú.

A pesar de que la zona no estaba destinada para ser un cementerio, los especialistas no descartan la posibilidad de que haya sido utilizada como tal tras el abandono de la ciudadela. Este descubrimiento es parte de una iniciativa más amplia del Mincul para restaurar y estudiar los muros de Chan Chan, cuya inversión alcanza los 2.593.211 soles. Estos trabajos no solo buscan preservar la monumentalidad del sitio, sino también recuperar material cultural que contribuya al conocimiento histórico de la cultura Chimú.

¿CUÁNTAS PARTES DE INDIVIDUOS EN CONSTRUCCIÓN DE HACE 325 AÑOS FUERON HALLADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN?

En el reciente hallazgo en el Complejo Arqueológico Chan Chan, se encontraron restos óseos desarticulados de 11 individuos. Estos restos fueron descubiertos en el muro perimetral este del Conjunto Amurallado Utzh An, junto con adornos de la época, incluyendo orejeras, collares de cuentas y conchas Spondylus. Estos objetos sugieren que los restos pertenecieron a personas de alto rango administrativo de la cultura Chimú.

Aunque la zona donde se encontraron los restos no estaba diseñada originalmente como un cementerio, los investigadores consideran la posibilidad de que haya sido usada como tal después del abandono de la ciudadela. Esta teoría será confirmada o descartada tras análisis más detallados. Este descubrimiento es significativo, no solo por su contenido, sino también porque ocurre en el contexto de trabajos de restauración más amplios en Chan Chan, lo que subraya la importancia de estas iniciativas para la preservación y comprensión del patrimonio cultural Chimú.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO “RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH AN?

Esta iniciativa consiste en la investigación científica del lugar, donde se busca definir su función, el uso de las técnicas constructivas y la arquitectura de los muros, además de que también se busca conservar la monumentalidad del complejo y recuperar todo material cultural posible.

“La tarea de restaurar muros es vital para preservar la monumentalidad de Chan Chan”, aseguró Guillermo Gonzales Méndez, arqueólogo responsable del proyecto.

Este proyecto, cuya inversión asciende a 2 millones 593 mil 211 soles, comenzó el pasado 1 de abril y culminará el próximo 26 de noviembre del presente año.

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA DESCUBIERTA RECIENTEMENTE EN CAJAMARCA?

La región de Cajamarca ha captado la atención mundial tras el descubrimiento de una estructura arquitectónica en el sitio arqueológico de Callacpuma. Se trata de la plaza megalítica circular de los andes peruanos, una edificación que habría sido construida hace aproximadamente 5 mil años.

Esta estructura arquitectónica tiene un diámetro de 20 metros y está conformada por imponentes piedras dispuestas verticalmente y enmarcada por dos muros concéntricos, según informa la agencia Andina.

De acuerdo a los responsables del hallazgo, es posible que la plaza descubierta funcionara en su época como centro de convivencia y ceremonias para las primeras comunidades establecidas en el área del valle de Cajamarca, quienes se dedicaban a la caza y la recolección, además de comenzaban a aprender técnicas de agricultura y domesticación de animales.