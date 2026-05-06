El pánico se ha apoderado de las rutas marítimas del Atlántico. Lo que debía ser una expedición polar de ensueño se ha convertido en una pesadilla sanitaria a bordo del MV Hondius. Tras el fallecimiento de tres pasajeros y la confirmación de varios casos graves, el barco permanece bajo una estricta cuarentena frente a las costas de África. Pero, ¿qué es el hantavirus y cómo es posible que un virus asociado a roedores de campo haya brotado en medio del océano? Aquí te contamos la información que la OMS ha dado sobre los detalles médicos de esta enfermedad, la situación actual de los pasajeros varados y por qué la ciencia está alerta ante una posible transmisión de persona a persona.

¿Qué es el Hantavirus? Definición y medicina exacta

Desde un punto de vista clínico, el hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus de la familia Bunyaviridae. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Argentina, este patógeno se divide principalmente en dos formas clínicas:

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH): Es la variante detectada en América. Ataca directamente los pulmones, provocando una acumulación de líquido (edema pulmonar) que puede llevar a una insuficiencia respiratoria severa en cuestión de horas. Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR): Más común en Europa y Asia, afecta principalmente la función de los riñones.

Dato médico crucial: El hantavirus no es un virus nuevo, pero su tasa de letalidad es extremadamente alta, oscilando entre el 30% y el 50% de los casos confirmados.

El brote en el MV Hondius: Crónica de una emergencia en alta mar

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, Argentina, a principios de abril de 2026, reportó sus primeros incidentes graves mientras navegaba hacia Cabo Verde. Hasta el 6 de mayo, el balance oficial es alarmante:

3 fallecidos: Dos ciudadanos neerlandeses y un alemán.

Dos ciudadanos neerlandeses y un alemán. 7 casos detectados: Entre confirmados por laboratorio y sospechosos con cuadros respiratorios agudos.

Entre confirmados por laboratorio y sospechosos con cuadros respiratorios agudos. Cuarentena estricta: Cabo Verde ha denegado el desembarco de los 147 pasajeros y tripulantes, obligando al buque a permanecer fondeado por “seguridad pública nacional”.

¿Cómo se contagia? El misterio del crucero

Tradicionalmente, el hantavirus se transmite a los humanos a través de:

Inhalación: Respirar aire contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados (principalmente el ratón colilargo).

Respirar aire contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados (principalmente el ratón colilargo). Contacto directo: Tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o nariz.

Tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o nariz. Mordeduras: Aunque es menos frecuente.

¿Se puede transmitir entre humanos?

Lo que mantiene en vilo a la comunidad científica es cómo se propagó el virus en un barco tras semanas de navegación. La hipótesis principal sugiere una exposición previa en excursiones terrestres en el Atlántico Sur (como las Islas Georgias o la Antártida).

Sin embargo, el Hospital Internacional de Zúrich y la OMS investigan una transmisión persona a persona. Aunque este tipo de contagio es atípico, se ha documentado anteriormente con la cepa Andes virus. Si se confirma que el brote en el crucero se debió a contacto estrecho entre pasajeros, estaríamos ante un hito epidemiológico preocupante.

Síntomas de alerta: ¿Cómo detectarlo?

El periodo de incubación puede variar de 2 a 3 semanas, lo que explica por qué los síntomas aparecieron días después de que el barco zarpara. Los signos iniciales suelen confundirse con una gripe común o COVID-19:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolores musculares intensos (mialgias), especialmente en espalda y muslos.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Signo de alarma: Dificultad para respirar (disnea) que progresa rápidamente.

¿Por qué la cuarentena es tan estricta?

A diferencia de otros virus respiratorios, el hantavirus no tiene una vacuna comercial ni un tratamiento antiviral específico. El manejo es estrictamente hospitalario mediante soporte ventilatorio en UCI.

Las autoridades de Cabo Verde y los países europeos (España, Países Bajos y Alemania) están coordinando evacuaciones médicas en aviones capsulados para evitar que el virus toque tierra de forma incontrolada. Mientras tanto, el MV Hondius ha sido instruido para navegar hacia las Islas Canarias, donde se espera que existan mejores infraestructuras para un desembarque seguro y controlado.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius nos recuerda la fragilidad de la bioseguridad en espacios cerrados y la agresividad de las enfermedades transmitidas por animales. Por ahora, el mundo observa el horizonte de Cabo Verde, esperando que la ciencia logre contener este letal brote antes de que llegue a puerto.