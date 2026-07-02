El fútbol y el esoterismo han vuelto a cruzar sus caminos en el Mundial 2026, dejando una de las historias más surrealistas y comentadas de la cita máxima. El protagonista no es otro que el delantero inglés Harry Kane, quien se vio envuelto en una auténtica “guerra espiritual” entre un famoso brujo ghanés y un grupo de chamanes peruanos. ¿El resultado? Una racha goleadora histórica que ya lo consagra con 13 goles acumulados en citas mundialistas. La historia se ha hecho viral y ha aparecido en varios medios internacionales y en especial de Inglaterra.

Nana Kwaku Bonsam: La “maldición” que buscaba apagar a Harry Kane

Todo comenzó en la previa del crucial encuentro entre Inglaterra y Ghana. Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos más mediáticos y temidos de Ghana (famoso en el mundo del fútbol por haber augurado lesiones a Cristiano Ronaldo en 2014), decidió jugar su propio partido fuera de la cancha.

@thuanvti26 🧙‍♂️🇬🇭 Trước trận đấu giữa Anh và Ghana, pháp sư người Ghana Nana Kwaku Bonsam từng tuyên bố sẽ yểm bùa Harry Kane. Ông nói: 🗣️ "Tôi đang làm việc với Harry Kane. Tôi đã từng cho thấy mình có thể làm được những gì, nên tôi biết mình phải làm gì để ngăn cậu ấy. Tôi không mong cậu ấy gặp chấn thương nghiêm trọng. Chỉ cần đủ để cậu ấy không thể hiện được trước đất nước của tôi. Tôi sẽ làm công việc của mình để có thể giúp Ghana." Cuối cùng, không biết có phải do bùa đã hiệu nghiệm hay không nhưng Harry Kane đã không ghi được bàn thắng nào trong trận đấu, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cuối trận. ♬ âm thanh gốc - Cao Thiên

Según reportó en exclusiva el diario británico Daily Star, el brujo ghanés no buscaba una lesión para el capitán inglés, sino algo mucho más psicológico y frustrante. Bonsam declaró oficialmente al medio:

“Se que Harry Kane es la principal amenaza de Inglaterra, por lo que mi objetivo es que no brille ante nuestra selección. He trabajado espiritualmente para asegurar que sus botas se sientan pesadas, que falle sus oportunidades y que se frustre en el campo contra Ghana. Mi intención es neutralizar su magia futbolística para que Ghana salga victoriosa”.

Sin embargo, lo que el brujo africano no vio venir fue el contragolpe místico que llegaría desde el otro lado del mundo.

El contrahechizo en Perú: Chamanes salvan a Kane en el programa ‘Desvelados’

Mientras la tensión crecía en el Reino Unido y África, en Perú se activaba un “operativo de rescate” espiritual. Durante la emisión del sintonizado programa de televisión ‘Desvelados’, un grupo de chamanes locales decidió intervenir a favor del atacante del Bayern Múnich.

Con una gigantografía de cartón a tamaño real de Harry Kane, los curanderos peruanos realizaron un ritual de sanación en vivo. Utilizando ramas de romero, ruda, agua bendita y otros elementos ancestrales, le hicieron una rigurosa ‘limpia’ al futbolista.

El la limpia en TV a los 13 goles mundialistas y las coincidencias

La coincidencia (o el poder del romero) fue inmediata. Tras el ritual en el programa peruano, el delantero de los ‘Tres Leones’ pareció quitarse un ancla de encima. Kane no solo recuperó la finura, sino que comenzó a romper las redes de manera consecutiva en los siguientes partidos del Mundial 2026.

Con su racha actual, el ‘Ciudadano’ ha alcanzado la impresionante cifra de 13 goles en la historia de los Mundiales, superando a leyendas del fútbol y quedando a tiro de piedra del récord histórico de Miroslav Klose (16) aunque todavía lejos de Lionel Messi (19).

¿Fue el poder de la fe y el misticismo andino lo que liberó los goles de Inglaterra? En el fútbol actual, donde cada detalle cuenta, parece que los chamanes de terminaron anotándose la asistencia más importante del torneo.