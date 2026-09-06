El clima comienza a cambiar mientras septiembre abre paso lentamente a la primavera. El Senamhi ha advertido un incremento de las temperaturas durante el día en sectores de la costa y la sierra, con un aviso vigente del 5 al 7 de septiembre y condiciones que podrían extenderse hasta el día 9. En Lima, las primeras horas podrían mantenerse bajo un cielo cubierto, pero las nubes darían paso a mayores claros cerca del mediodía. Con el avance de las horas, el sol podría ganar protagonismo y elevar rápidamente la temperatura.

Este comportamiento también está marcado por los vientos y la temperatura del mar frente al litoral peruano, factores que influyen en el calentamiento y enfriamiento del aire. Septiembre representa una etapa de transición en la que todavía pueden aparecer jornadas con características invernales. Sin embargo, los episodios de mayor calor comienzan a hacerse más frecuentes durante el día. Así, la llegada de la primavera se anuncia de manera gradual, entre mañanas frescas, cielos cambiantes y tardes cada vez más cálidas.

Esto es lo que pasará por el noveno friaje desde hoy hasta el miércoles 9 de setiembre según senamhi

El domingo 6 de septiembre, el noveno friaje del año comenzará a sentirse en territorio peruano y permanecerá hasta el miércoles 9, dejando a su paso un marcado descenso de las temperaturas. Según el Senamhi, la selva sur será una de las zonas más afectadas, con valores mínimos que podrían acercarse a los 17 °C. El cambio se hará sentir tanto durante el día como en las noches, alterando las condiciones habituales de esta región. Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia ante la evolución de este fenómeno.

El friaje también llegará acompañado de condiciones atmosféricas adversas, con lluvias de fuerte intensidad y actividad eléctrica en diferentes sectores. A este escenario se sumarán ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora, aumentando la sensación de frío y el riesgo en las zonas expuestas. Durante estos días, el cielo y las temperaturas mostrarán un comportamiento diferente al habitual. La población deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras el fenómeno avance por la selva peruana.

Este es el aviso meteorológico oficial que Senamhi pone en aviso a la selva peruana para estos días

El aviso meteorológico N.° 348 del Senamhi encendió la alerta naranja ante el ingreso de una masa de aire frío por la selva sur. El fenómeno comenzará su recorrido por Madre de Dios, Puno y Cusco, para luego avanzar hacia las zonas central y norte. Durante su desplazamiento se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas. El panorama también estará marcado por una persistente cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 55 km/h.

Con el avance del friaje, las temperaturas nocturnas descenderán de manera considerable en distintos puntos de la Amazonía. En la selva sur, los registros mínimos podrían aproximarse a los 17 °C, mientras que en la zona central oscilarían entre 18 °C y 20 °C. Más hacia el norte, los termómetros marcarían valores de entre 19 °C y 21 °C. Así, el aire frío irá dejando sentir sus efectos a medida que recorra las diferentes regiones de la selva peruana.

Senamhi continuará emitiendo información actualizada sobre el comportamiento del tiempo y el clima

Mientras el friaje avanza por la Amazonía, las temperaturas durante el día también mostrarán marcadas diferencias según la zona. En la selva sur, los termómetros bordearán los 20 °C, mientras que en la parte central llegarán aproximadamente a 25 °C. Hacia la selva norte, el ambiente será más cálido, con registros cercanos a los 29 °C. Así, el descenso térmico tendrá distintas intensidades a lo largo del territorio amazónico.

Frente a este escenario, el Senamhi mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y climáticas. La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, continuará difundiendo actualizaciones sobre la evolución del fenómeno. Ante posibles cambios en el pronóstico, recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a sus canales oficiales de información. La página web y las redes sociales del Senamhi serán las principales vías para conocer las novedades durante estos días.