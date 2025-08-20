Este jueves 21 de agosto, los gremios más representativos del transporte urbano en Lima y Callao suspenderán sus servicios como parte de una manifestación. La protesta, liderada por transportistas que operan dentro del marco legal, tiene como objetivo denunciar la alarmante inseguridad que padecen a diario, caracterizada por extorsiones frecuentes, intimidaciones y agresiones vinculadas al crimen organizado. A propósito de ello, te contaremos qué universidades suspenderán sus clases y tendrán modalidad virtual por el paro programado.

Mediante un comunicado en sus plataformas digitales, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que decidió realizar sus clases virtuales, esto como medida preventiva, considerando las posibles afectaciones en el transporte y la seguridad de sus estudiantes, docentes y personal ante la anunciada paralización.

“La PUCP informa que ese día las actividades académicas presenciales que pueden realizarse a distancia se desarrollarán de manera remota a través de clases virtuales. Aquellas clases, prácticas o laboratorios que no puedan desarrollarse de modo remoto se reprogramarán”, señaló dicha casa de estudios superiores.

A pesar de la medida adoptada, la PUCP aclaró que sus instalaciones —incluido el campus central y demás sedes— seguirán abiertas para aquellas actividades o eventos que continúen según lo previsto, siempre que no hayan sido reagendados por sus responsables. Se asegurarán, además, las condiciones adecuadas para su realización.

La PUCP es una de las universidades que recurrirá a las clases virtuales para este 21 de agosto. (Foto: PUCP)

¿Cuál es la otra universidad que tendrá clases virtuales?

Por otro lado, la Universidad del Pacífico (UP) anunció que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de su comunidad académica, ha resuelto trasladar a la modalidad virtual todas las clases programadas para el jueves 21 de agosto.

Esta medida incluye los programas de pregrado, posgrado, la escuela preuniversitaria y los cursos de idiomas. “Las instalaciones de la universidad permanecerán abiertas para quienes necesiten hacer uso de ellas. No obstante, los servicios de alimentación operarán con algunas restricciones”.

A quién culpan los dirigentes que organizan la paralización

La paralización anunciada proyecta detener por completo el servicio de transporte urbano durante 24 horas consecutivas, como forma de presión para visibilizar las demandas de conductores y operadores del sector. Los gremios responsabilizan directamente al Estado por el incremento constante de actos delictivos, al que acusan de mostrarse indiferente y de no ofrecer soluciones ante la escalada de violencia que afecta gravemente a la actividad transportista.

Manuel Odiana, presidente de la asociación organizadora de la medida, expresó con firmeza la gravedad del contexto que enfrenta el gremio de transportistas. En una entrevista para Exitosa, señaló que el sector vive una situación límite, agravada —según sus palabras— por la pasividad del Estado frente a una problemática que ya resulta insostenible.

“No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante; el siguiente paso es el abismo”, declaró en Exitosa Radio con tono firme. “Si el Estado no es serio ahora, le damos la oportunidad de que, en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes y comiencen a trabajar. Si en un mes esto no camina, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tenga que caer”, agregó Odiana.

¿Qué más debes saber sobre el paro de transportistas de agosto?

Miguel Ángel Palomino, titular de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), reafirmó que la movilización responde al abandono sistemático del sector por parte del Estado.

Según explicó, la creciente ola de extorsiones, asesinatos y asaltos que golpea a conductores y empresarios no ha encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuya inacción —afirma— ha dejado al gremio a merced del crimen. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, indicó dicho dirigente.