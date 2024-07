Universitario de Deportes cumple 100 años de vida institucional el próximo 7 de agosto de 2024, por lo que tiene preparado diversas actividades para celebrar este hecho histórico del club. En este sentido, destaca principalmente “La Noche Eterna”, el evento central del centenario que contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, además de la presencia de los jugadores de las distintas disciplinas del club, así como de las leyendas que vistieron la camiseta merengue.

Este tema fue punto de conversación en la última edición del show de YouTube “Desmarcados”, donde se habló sobre las emblemáticas figuras que estarían en la fiesta que prepara la “U”. En esta línea, el exfutbolista y ahora panelista del programa, Henry Quinteros, hizo un reclamo contra el equipo crema debido a que su colega Mauro Cantoro aún no había recibido una invitación para el evento. A continuación, te contamos qué dijo al respecto.

¿QUÉ DIJO HENRY QUINTEROS SOBRE EL HECHO DE QUE MAURO CANTORO AÚN NO FUE INVITADO A LA FIESTA DEL CENTENARIO DE LA “U”?

Apenas empezaba el programa digital, conducido por el periodista Mauricio Loret de Mola y los exfutbolistas Henry Quinteros, Andrés Mendoza y Mauro Cantoro, el popular ‘Pato’ fue interrogado por si Alianza Lima realizó en su momento una fiesta por su centenario. Si bien contestó afirmativamente, el exjugador blanquiazul decidió aprovechar su tiempo para reclamar ante el hecho de que el ‘Toro’ aún no es considerado para el evento que prepara la “U”, considerando que su colega tiene un pasado crema. “Lo que me sorprende es que no llegue la invitación a mi hermano”, manifestó Quinteros.

La declaración del excentrocampista fue rápidamente corroborada por Cantoro, a lo que Loret de Mola decidió apaciguar la situación especulando que seguramente pronto recibirá su invitación. Sin embargo, Quinteros continuó con sus quejas, principalmente porque se enteró que otros ya han sido considerados para el agazajo y su amigo aún no.

“Ya les llegó la invitación a algunos, y todavía no le llega. (...) Yo llego (al set) y la novedad era que Chemo del Solar fue invitado. Entonces le pregunto (a Cantoro) si le llegó la invitación y me dice que no. Entonces sigo preguntando, y me entero que le llegó a otro”, sostuvo Quinteros, quien aseguró que no estaba bromeando con respecto a sus comentarios.

Para aclarar el motivo de la sorpresa de que Mauro Cantoro aún no haya sido invitado al evento del centenario crema, Loret de Mola explicó que su compañero fue campeón de la “U” en la época en que formó parte de su plantel y resaltó que los hinchas lo recuerdan con cariño. Incluso se destacó que el exdelantero argentino no ha dudado en participar en distintas actividades de Universitario.

¿CUÁNDO SERÁ EL EVENTO “LA NOCHE ETERNA” DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Universitario de Deportes cumple 100 años de vida institucional el próximo 7 de agosto de 2024, por lo que tiene preparado diversas actividades para celebrar este hecho histórico del club. Para esto se llevará a cabo “La Noche Eterna”, evento que comenzará el martes 6 de agosto a partir de las 7 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon, donde se espera que los hinchas esperen hasta la medianoche para recibir el centenario.

El evento principal no solo contará con la presencia del primer equipo masculino, sino también del elenco femenino y de otras disciplinas. Asimismo, leyendas del club también harán acto de presencia en esa noche.

¿QUIÉNES SERÁN LOS ENCARGADOS DE ANIMAR “LA NOCHE ETERNA” DE UNIVERSITARIO?

La animación de la celebración por el centenario de Universitario de Deportes estará a cargo de los reconocidos periodistas argentinos Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky.

Respecto al espectáculo que se tiene preparado para este evento, se tiene previsto la actuación de distintas bandas musicales y artistas invitados, como Los Auténticos Decadentes, Gian Marco, Marisol, Bacanos y Los Rabanes.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS PARA ASISTIR A “LA NOCHE ETERNA”?

Los precios se establecieron de la siguiente manera:

Tribuna norte | S/50

Tribuna oriente y occidente | S/120

Campo | S/250

Butaca negra | S/500

La demanda de entradas para el evento ha sido alta, y hasta la fecha se han vendido más de 20 mil boletos.